Poprowadzili ZAKSĘ do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, a teraz odejdą? Mamy komentarz prezesa klubu

Sezon 2021/2022 dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle jest jednym z najbardziej wymagających w historii. Po wielkich sukcesach z zeszłego roku teraz przyszedł czas, żeby potwierdzić swoją wartość. Z nowym trenerem, odmienionym zespołem i władzami klubu.

Szpaczek zastąpił Sebastiana Świderskiego. "To dla mnie duże wyzwanie"

ZAKSA przechodziła ostatnio przez okres sporych zmian - w tym strukturalnych i organizacyjnych. Dotychczasowy prezes Sebastian Świderski zaczął pracę w Polskim Związku Piłki Siatkowej i choć przez kilka tygodni łączył pracę w federacji i klubie, zdecydował, że musi komuś przekazać władzę w ZAKSIE.

Nowym prezesem klubu został Piotr Szpaczek. - Współpracowałem z Sebastianem Świderskim od 2015 roku. Przejście na samo stanowisko prezesa to spora zmiana jakościowa i duża odpowiedzialność, ale wiele czynności, które wykonywałem do tej pory, pokrywa się z tymi, z którymi mam do czynienia teraz - mówi nam Szpaczek. - To dla mnie duże wyzwanie, ale myślę, że dzięki temu, że znam klub i wszystkich jego pracowników, jest to dużo łatwiejsze, niż byłoby dla kogoś zupełnie z zewnątrz - ocenia działacz.

Trudny moment ZAKSY. "Naszym zadanie nie jest jednak narzekanie"

Szpaczek od razu trafił na bardzo trudny moment: zespół od kilku tygodni miał problemy zdrowotne i musiał przekładać wiele spotkań, a następnie rozgrywać je jedno po drugim. Na potrzeby ostatnich trzech meczów w fazie grupowej Ligi Mistrzów, rozgrywanych w tydzień, powstał nawet specjalny #EuroAsiaTrip, pod którym kędzierzynianie opisywali każdy dzień ich podróży od Mariboru przez Nowosybirsk, aż do Civitanovej.

- Sprawy zdrowotne mocno nas dotknęły, wiele przypadków złożyło się w jednym czasie. Kilka meczów musieliśmy przełożyć i zrobił się napięty grafik. Nie jest to łatwy czas, ale naszym zadaniem nie jest jednak narzekanie na to, jak to wygląda, a robienie wszystkiego, żeby zawodnicy jak najmniej to odczuli – przekazuje prezes.

To także bardzo aktywny czas, jeśli chodzi o pogłoski pojawiające się wokół drużyny. Kilka tygodni temu zaczęły się pojawiać informacje, według których z Kędzierzyna mieliby odejść Kamil Semeniuk, czy Łukasz Kaczmarek. Obaj mieliby odejść do ligi rosyjskiej, a w przypadku tego pierwszego miał się już nawet pojawić zainteresowany klub: Biełogorje Biełgorod.

- W zasadzie od momentu odniesienia największych sukcesów z zeszłego sezonu plotki dotyczące naszych czołowych zawodników pojawiają się niemalże wszędzie i bez przerwy. Chciałbym podkreślić, że zawodnicy mają ważne kontrakty, a do ZAKSY nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie z innych klubów. Na ten moment to tylko spekulacje - zapewnia Piotr Szpaczek.

Szpaczka pytamy, czy nie ma ochoty na show w stylu prezesa Perugii Gino Sirciego, który po kilku plotkach odnośnie Wilfredo Leona zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił przedłużenie kontraktu z reprezentantem Polski i zamknął usta tym, którzy nie wierzyli, że siatkarz zostanie we Włoszech. - U nas sytuacja jest jednak nieco inna. Tak, jak wspomniałem większość naszych zawodników ma ważne kontrakty. Przecież nie będę ogłaszał czegoś, co wiemy i o czym już informowaliśmy - wskazuje Szpaczek.

Pytamy też o sprawę możliwych zmian w sztabie szkoleniowym. I to nie jeśli chodzi o pierwszego trenera, Gheorghe Cretu. Chodzi o jego asystentów, których do reprezentacji Polski chce sprowadzić Nikola Grbić. - Na razie sprawa sztabu w kadrze jest jeszcze na wczesnym etapie. Oczywiście słyszałem o tym, że Nikola Grbić chciałby pracować z naszymi trenerami, których warsztat doskonale poznał pracując w ZAKSIE. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych decyzji. Jeżeli pojawi się taka propozycja, to jestem otwarty na rozmowy. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie się porozumieć w zakresie łączenia pracy w Kędzierzynie-Koźlu z tą w reprezentacji. Dla naszego klubu to będzie wyróżnienie - komentuje Piotr Szpaczek.

Jakie cele mają kędzierzynianie? - Chcielibyśmy w tym sezonie powtórzyć to, co osiągnęliśmy w zeszłym i dołożyć jeszcze wisienkę na torcie, jakim byłoby wywalczenie mistrzostwa Polski. Mamy jednak ogromną konkurencję, bo w tym sezonie - zapowiada Szpaczek. W PlusLidze ZAKSA jest liderem fazy zasadniczej, w Lidze Mistrzów zagra w ćwierćfinale z mistrzem Rosji, Dynamem Moskwa, a w ćwierćfinale Pucharu Polski z PSG Stalą Nysa.

- PlusLiga jest naprawdę mocna, a kandydatów do tytułu jest wielu. W Lidze Mistrzów też marzymy o powtórce z zeszłego roku. Wiemy, że to nie będzie łatwe, ale skoro raz się udało, to czemu nie miałoby się stać jeszcze raz? Będziemy robić wszystko, żeby dojść jak najwyżej - twierdzi Piotr Szpaczek.

Prezes ZAKSY dodaje, że zdobycie złota PlusLigi byłoby wyjątkowym osiągnięciem. - Porażkę w lidze z poprzedniego sezonu trzeba było przełknąć i cieszyć się ze srebrnego medalu. Teraz mamy jeszcze większą motywację. Po drodze pojawi się też szansa na wygranie Pucharu Polski. Walczymy na każdym froncie. Wiemy, że nasi rywale w kraju i w Lidze Mistrzów nie odpuszczą, ale my tak, jak w ostatnich latach, nie zmieniamy strategii: chcemy walczyć do końca na każdym poziomie rozgrywek i wszędzie odnieść sukces - podkreśla Szpaczek.