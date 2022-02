Zespół Leona i Grbicia najlepszy w historii Ligi Mistrzów. Wszystko przez walkower

Sir Safety Perugia w środę wygrała ostatni mecz fazy grupowej tego sezonu Ligi Mistrzów przeciwko Fenerbahce Stambuł 3:0 (25:17, 25:21, 25:17). Tym samym Włosi skończyli rywalizację na pierwszym miejscu w tabeli grupy E z osiemnastoma punktami i brakiem nawet jednego przegranego seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarze mają nowego selekcjonera. "Dokonał największego cudu w Polsce"

Perugia z najlepszym możliwym bilansem w Lidze Mistrzów. Nie przegrali seta

Drużyna Wilfredo Leona i Nikoli Grbicia trafiła zatem do wyjątkowego grona zespołów, które ukończyły fazę grupową rozgrywek bez straconej partii - są wśród zaledwie pięciu takich drużyn w historii od sezonu 2007/2008, kiedy wprowadzono system czterozespołowych grup.

Do tej pory dokonały tego trzy drużyny - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019/2020, Biełogorje Biełgorod w sezonie 2013/2014 i dwukrotnie Zenit Kazań: w sezonach 2014/2015 i 2012/2013.

Włosi nie mogą uwierzyć. ZAKSA zrobiła sobie "własną imprezę" i ograła gigantów

Włoska drużyna najlepszą w historii LM. Tłumaczymy, dlaczego

Najlepszym zespołem pod kątem wyniku w fazie grupowej w historii Ligi Mistrzów jest jednak teraz Perugia. A to wszystko ze względu na ratio małych punktów. Włosi mają zdecydowanie najlepszy wynik - 1,485 w stosunku zdobytych do straconych punktów. Drugi Zenit Kazań z 2015 roku miał ratio na poziomie 1,317.

Skąd taka różnica i wynik Perugii? Wszystko przez walkower. 27 stycznia nie odbył się mecz drużyny Wilfredo Leona i trenera Nikoli Grbicia z francuskim Cannes. Ze względu na zakażenia koronawirusem u rywali przyznano wynik 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) Perugii.

ZAKSA zgniotła wielkie Cucine Lube Civitanova! Szalony mecz i tie-break

To bardzo podwyższa Włochom ratio. Okazuje się, że nawet gdyby Cannes w tym spotkaniu zdobywało tylko po piętnaście punktów w każdym secie to ratio zmalałoby do poziomu 1,294, czyli gorszego od tego, które miał w obu przypadkach Zenit, czy Biełogorje.

Najlepsze drużyny w historii fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Sir Safety Perugia 2021/2022 - 6 zwycięstw - 18 punktów - 18:0 sety - 1,485 ratio małych punktów Zenit Kazań 2014/2015 - 6 zwycięstw - 18 punktów - 18:0 sety - 1,317 ratio małych punktów Zenit Kazań 2012/2013 - 6 zwycięstw - 18 punktów - 18:0 sety - 1,313 ratio małych punktów Biełogorje Biełgorod 2013/2014 - 6 zwycięstw - 18 punktów - 18:0 sety - 1,310 ratio małych punktów Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2019/2020 - 6 zwycięstw - 18 punktów - 18:0 sety - 1,264 ratio małych punktów

ZAKSA w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! A nawet nie wyszła na parkiet. Horror w Pazardżiku

Perugia takim wynikiem w fazie grupowej zapewniła sobie rozstawienie w losowaniu ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Włoski klub może w nim trafić choćby na Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Losowanie zaplanowano na piątek o godzinie 13:00.