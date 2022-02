ZAKSA w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! A nawet nie wyszła na parkiet. Horror w Pazardżiku

Kalkulacje miały posłużyć ZAKSIE do wyliczeń w przypadku porażki, po meczu. Miały ratować sytuację, gdyby wygrana z Cucine Lube Civitanova była nie do osiągnięcia. Tymczasem wyniki wcześniejszych spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów poukładały się aż zbyt korzystnie dla drużyny Gheorghe Cretu.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarze mają nowego selekcjonera. "Dokonał największego cudu w Polsce"

ZAKSA nie musiała wychodzić na boisko! Pomogły pewność Dynama i horror Hebaru

Żeby być pewnym awansu do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów, kędzierzynianie musieli liczyć na porażki dwóch drużyn, które też zajmują swoje miejsce w swoich grupach, ale mają gorszy bilans zwycięstw i punktów od nich [do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc - red.]. I się doczekali.

Wielki powrót do siatkarskiej reprezentacji Polski możliwy. Ze względu na MŚ

Najpierw Dynamo Moskwa pewnie rozprawiło się z Ziraatem Bankasi Ankara. Rosjanie wygrali 3:0 - w setach dwa razy do 20 i do 21. To oznaczało, że turecka drużyna zatrzyma się na bilansie pięciu zwycięstw, dziesięciu punktów i gorszym bilansie setów. A to wszystko, gdy ZAKSA ma jeszcze jeden mecz do rozegrania.

Drugi prezent od rywali przyszedł z dość niespodziewanego kierunku - bułgarski Hebar Pazardżik przegrywał z Knackiem Roeselare już 0:2, żeby zaskoczyć rywali, odrobić straty i wygrać po tie-breaku 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:22, 16:14). Końcówka meczu była wręcz nieprawdopodobna: Hebar przegrywał już 12:14, rywale z Belgii mieli dwie piłki meczowe, a Bułgarzy odrobili straty. Drugiego meczbola udało im się obronić asem serwisowym. Po chwili sami dostali szansę zakończenia spotkania i tego dokonali.

To oznacza, że Belgowie odpadają z rozgrywek, a ZAKSA może być pewna, że rywale już ich nie wyprzedzą. To polska drużyna, choć w zasadzie nie zdążyła nawet wyjść na boisko (zdążyła rozegrać tylko kilka akcji) w spotkaniu przeciwko Cucine Lube Civitanova, już jest pewna gry w ćwierćfinale.

Kapitalny występ Wilfredo Leona w Lidze Mistrzów

Tłumaczymy, czemu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest już pewna awansu

Dlaczego? Knackowi Roeselare do rozegrania pozostaje jeszcze jeden mecz - drugie spotkanie z Hebarem Pazardżik. Kolejność drużyn w tabeli grup Ligi Mistrzów ustalana jest przede wszystkim na podstawie zwycięstw. Knack może jeszcze zrównać się z ZAKSĄ, jeśli polski zespół w środę przegra swój ostatni mecz fazy grupowej z Lube. Wtedy liczy się jednak liczba punktów. A tu ZAKSA już ma ich dziesięć, a Knack Roeselare może mieć maksymalnie osiem (obecnie ma pięć).

Tabela drużyn z drugich miejsc w grupach siatkarskiej Ligi Mistrzów po meczu Knack-Hebar:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 15:3 sety Ziraat Bankasi Ankara - 6 meczów - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 11:11 sety Zenit Sankt Petersburg - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 11:6 sety Trentino - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 9 punktów - 9:6 sety Knack Roeselare - 5 meczów - 2 zwycięstwa - 5 punktów - 8:13 sety

Szansę na wyprzedzenie ZAKSY ma już zatem tylko Trentino i Zenit Sankt Petersburg, więc nawet jeśli to się wydarzy, Polacy awansują do ćwierćfinału z trzeciego miejsca tabeli wiceliderów swoich grup.

Trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów może zagrać w Polsce. Włosi informują

Tym samym ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zachowuje szanse na powtórzenie ogromnego sukcesu, jakim było wygranie Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. To także trzeci raz z rzędu, gdy wicemistrzowie Polski wychodzą z grupy najważniejszych europejskich rozgrywek.