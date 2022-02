ZAKSA pod ścianą w LM. Co musi się stać, żeby awansowała do ćwierćfinału?

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów CEV zajmuje drugie miejsce w swojej grupie i pierwsze miejsce wśród drużyn z drugich miejsc w swoich grupach - to dawałoby jej awans do ćwierćfinału rozgrywek. Tylko że polska drużyna swój ostatni mecz rozegra przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie, Cucine Lube Civitanova.

ZAKSA pod ścianą. "Mamy nóż na gardle i zagramy tak, jakbyśmy walczyli o życie"

Kędzierzynianie bronią tytułu klubowych mistrzów Europy zdobytego w zeszłym sezonie i na pewno nie chcieliby pożegnać się z Ligą Mistrzów już na etapie fazy grupowej. - Nastawienie może być tylko jedno: żeby ten mecz wygrać - mówił środkowy ZAKSY, Krzysztof Rejno dla oficjalnej strony klubu. - Nie ma co kalkulować, nie ma co robić sobie nadziei. Wiemy, po co tu jesteśmy - ocenił.

- Jeżeli nie wygramy tego meczu z Lube, to możemy się pożegnać z Ligą Mistrzów. Mamy nóż na gardle i zagramy tak, jakbyśmy walczyli o życie. Rok temu pokonaliśmy Włochów, pewnie trochę niespodziewanie dla nich, pewnie będą się chcieli zrewanżować za tę porażkę. My zrobimy wszystko, żeby rękami i nogami trzymać się w Lidze Mistrzów i wrócić do Kędzierzyna z uśmiechami na twarzy - wskazał siatkarz.

ZAKSA nad przepaścią. Obrońca tytułu krok od odpadnięcia. I to już na tym etapie

Najlepiej jeśli ZAKSA pewnie wygra, ale może wyjść z grupy nawet po wysokiej porażce

Rejno kalkulować nie chce, ale my patrzymy na każdy możliwy scenariusz. Co powinno się wydarzyć, żeby ZAKSA weszła do dalszej fazy? Oczywiście najlepiej dla Polaków byłoby, gdyby wygrali z Lube 3:0 lub 3:1, bo to gwarantuje im bezpośredni awans do ćwierćfinału bez konieczności oglądania się na rywali. Jednak nawet w przypadku przegranej w trzech setach, nie są jeszcze zupełnie bez szans na wyjście z grupy.

Warunki awansu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do ćwierćfinału Ligi Mistrzów:

W przypadku zwycięstwa 3:0 lub 3:1 z Lube (jeden scenariusz):

- bezpośredni awans z drugiego miejsca (rywale nie mogą wyprzedzić polskiej drużyny)

W przypadku zwycięstwa 3:2 z Lube (dwa scenariusze):

- Ziraat Bankasi Ankara lub Trentino mogą zdobyć maksymalnie dwa punkty

- jeśli Ziraat i Trentino zdobędą trzy punkty, to Zenit Sankt Petersburg musi wygrać jeden mecz za dwa punkty, a jeden przegrać bez zdobytego punktu

W przypadku porażki 2:3 z Lube (jeden scenariusz):

- Knack Roeselare musi przegrać co najmniej jeden mecz, a Ziraat Bankasi Ankara/Trentino przegrywają spotkanie, albo Zenit Sankt Petersburg zdobywa maksymalnie jeden punkt w dwóch meczach z Berlin Recycling Volleys

W przypadku porażki 1:3 z Lube (cztery scenariusze, ale muszą się wydarzyć chociaż dwa):

- Knack Roeselare musi przegrać co najmniej jeden mecz

- Ziraat Bankasi Ankara przegrywa z Dynamem Moskwa, nie zdobywając punktu

- Trentino przegrywa z Cannes (dowolny wynik)

- Zenit Sankt Petersburg przegrywa dwukrotnie, nie zdobywając punktów, lub raz 2:3 i raz 0:3

W przypadku porażki 0:3 z Lube (cztery scenariusze, ale muszą się wydarzyć chociaż dwa):

- Knack Roeselare musi przegrać co najmniej jeden mecz

- Ziraat Bankasi Ankara przegrywa z Dynamem Moskwa, nie zdobywając punktu

- Trentino przegrywa z Cannes, nie zdobywając punktu

- Zenit Sankt Petersburg dwukrotnie przegrywa z Berlin Recycling Volleys, nie zdobywając punktu

Kapitalny występ Wilfredo Leona w Lidze Mistrzów

Tabela grupy C siatkarskiej Ligi Mistrzów przed meczem Lube-ZAKSA (wszyscy po pięciu meczach):

Cucine Lube Civitanova - 5 zwycięstw - 14 punktów - 15:3 sety Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 12:7 sety Lokomotiw Nowosybirsk - 2 zwycięstwa - 6 punktów - 8:10 sety OK Maribor - 0 zwycięstw - 0 punktów - 0:15 sety

Tabela drużyn z drugich miejsc w grupach siatkarskiej Ligi Mistrzów przed meczem Lube-ZAKSA:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 15:3 sety Ziraat Bankasi Ankara - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 10 punktów - 11:8 sety Zenit Sankt Petersburg - 4 mecze - 3 zwycięstwa - 9 punktów - 9:3 sety Trentino - 5 meczów - 3 zwycięstwa - 9 punktów - 9:6 sety Knack Roeselare - 4 mecze - 2 zwycięstwa - 4 punkty - 6:10 sety

Włoskie media o ZAKSIE: Przyjeżdżają się uratować

Włoskie media zapowiadają ten mecz w stylu: "Lube może, ZAKSA musi". "Lube zyskało pewność zakończenia fazy grupowej na pierwszym miejscu po porażce polskiej drużyny z Lokomotwiem Nowosybirsk. Przyjeżdżają do Włoch się uratować, mogą tylko mieć nadzieję, że wynik będzie dla nich pozytywny" - piszą dziennikarze legavolley.it. Zwracają też uwagę, że Lube walczy o rozstawienie w ćwierćfinale, a tam liczy się każdy punkt. "Potrzeba trzech punktów, żeby zachować zupełny spokój" - przekonują.

- Musimy zrobić, co w naszej mocy i być bardzo ostrożnymi. Potrzebujemy tego zwycięstwa, ale ZAKSA też będzie chciała świetnego wyniku i będzie walczyć z nożem w zębach. Będziemy skoncentrowani, ale prawdopodobnie przystąpimy do meczu z mniejszą presją, bo my już jesteśmy w ćwierćfinale, a polski zespół dopiero o ten awans walczy. W najgorszym scenariuszu zmierzymy się z kimś mocnym w kolejnej fazie, choć wolelibyśmy łatwiejszego przeciwnika, bo w zeszłym roku trudne losowanie zabrało nam szanse na wygraną w Lidze Mistrzów - ocenił cytowany przez legavolley.it Robertlandy Simon.

Wielki powrót do siatkarskiej reprezentacji Polski możliwy. Ze względu na MŚ

Wygrana dla ZAKSY będzie wszystkim: radością z awansu, szansą na powtórzenie sukcesu sprzed roku, a sama w sobie także sukcesem i pokonaniem jednego z najpoważniejszych rywali w klubowej siatkówce. A dla Lube? Włosi stawiają sprawę jasno: zwycięstwo jest konieczne, żeby uniknąć wpadek w przyszłości.

Początek meczu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przeciwko Cucine Lube Civitanova o godzinie 20:30. Inne środowe spotkania ważne dla sprawy awansu Polaków to te Dynama Moskwa z Ziraatem Bankasi Ankara o 17:00, Zenitu Sankt Petersburg z Berlin Recycling Volleys o 17:30, Knacku Roeselare z Hebarem Pazardżik o 18:00, Cannes z Trentino o 19:30, a także kolejne dwa w czwartek: Hebaru Pazardżik z Knackiem Roeselare o 17:00 i Berlin Recycling Volleys z Zenitem Sankt Petersburg o 17:30.