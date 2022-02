ZAKSA zmiotła rywali w LM. Awans do ćwierćfinału na wyciągnięcie ręki

Klubowi mistrzowie Europy trafili do bardzo trudnej grupy C, w której mierzą się z włoską Cucine Lube Civitanova, rosyjskim Lokomotiwem Nowosybirsk i słoweńskim Mariborem. Po czterech spotkaniach siatkarze Gheorghe Cretu mają na swoim koncie 10 punktów i są coraz bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Pewne trzy punkty ZAKSY w Słowenii. Ćwierćfinał LM coraz bliżej

OK Maribor nie okazał się we wtorek trudnym rywalem dla polskiego zespołu. Słoweńcy nie wygrali jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów ani jednego seta i nie zdołali go urwać również w meczu z ZAKSĄ. W każdej z wygranych partii wicemistrzowie Polski szybko uzyskiwali kilkupunktową przewagę i potrafili dowieźć ją do samego końca. Wygrywali kolejne sety bardzo pewnie - do 19, 11 oraz 21 i w całym spotkaniu zwyciężyli 3:0.

Po stronie ZAKSY najlepszym zawodnikiem był Kamil Semeniuk, który zdobył 16 punktów.

Jastrzębski Węgiel miażdży wszystkich! Awans do ćwierćfinału LM bez straty seta

Wicemistrzowie Polski z 10 punktami zajmują w grupie C drugie miejsce, tracąc punkt do prowadzącego Cucine Lube. O ćwierćfinał Ligi Mistrzów, do którego drużynie z Kędzierzyna-Koźla potrzeba jeszcze dwóch-trzech punktów, ZAKSA powalczy na wyjazdach - w sobotę 12 lutego z Lokomotiwem Nowosybirsk (mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w Kędzierzynie-Koźlu, dzięki zamianie ZAKSA uniknęła walkowera za kwarantannę) oraz w środę 16 lutego z Cucine Lube Civitanovą.

Wcześniej awans do ćwierćfinału zapewniła sobie inna polska drużyna - Jastrzębski Węgiel, po tym jak mistrzowie Polski wygrali wszystkie cztery dotychczasowe mecze w grupie A bez straty seta.