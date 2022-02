Siatkarski rekord świata pobity. Tę zagrywkę zapamięta na zawsze

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Do historycznego wydarzenia doszło w meczu brazylijskiej Superligi B: Abel Moda Brusque - Blumenau. Hoffman, która kilka dni temu podpisała umowę z Abel Moda Brusque, weszła na parkiet. Pojawiła się na zagrywce przy olbrzymich brawach publiczności i koleżanek z drużyny. Gdy po jej serwisie piłka przeszła na drugą stronę siatki, to na trybunach zapanowała euforia. Rywalki przyjęły piłkę, doszło do wymiany, którą wygrał zespół Blumenau. Po tej akcji Hoffman została zmieniona.

REKLAMA

Skandaliczne zachowanie trenerki. "Trzeba ją pozbawić licencji" [WIDEO]

"Szkoda tego punktu"

- Szkoda! Jeśli wygralibyśmy ten punkt, to mogłabym zaserwować jeszcze jedną piłkę - powiedziała Hoffman po meczu, który jej zespół wygrał 3:2.

Nie kryła jednak olbrzymiego zadowolenia z powrotu do siatkówki i przejścia do historii.

- To było naprawdę ekscytujące. Nigdy nie doświadczyłam takiego uczucia zadowolenia, radości, wdzięczności, za to, że zostałam zapamiętana w tak wyjątkowym dniu. Nigdy w życiu nie czułam takiego zadowolenia i nigdy nie zrobiłam sobie tylu zdjęć. Kiedy weszłam na trybuny, kibice mi podziękowali, a ja podziękowałam im - powiedziała Hoffman dla portalu "Esportesc".

Rosjanie wstrząśnięci decyzją w LM. "Niegodziwe i całkowicie dzikie"

Hoffman siatkarską karierę rozpoczęła w 1948 roku. Grała w drużynie Sociedade Esportiva Bandeirante i zdobyła z nią kilka tytułów. W 1962 roku została powołana do reprezentacji Brazylii. Po zakończeniu kariery siatkarskiej była aktywna i czasem amatorsko grała w tę dyscyplinę sportu.