Skandaliczne zachowanie trenerki. "Trzeba ją pozbawić licencji" [WIDEO]

Do skandalu doszło podczas meczu drużyn młodzieżowych kobiet w Rosji rozegranego w Krasnojarsku. Ludmiła Stiepanowa, trenerka drużyny Lipieck, wzięła przerwę na żądanie. Podczas czasu podeszły do niej zawodniczki. Nagle trenerka zrobiła krok w przód i uderzyła w ramię siatkarkę - 20-letnią Jekaterinę Ilyinę. Zawodniczka odwróciła od niej głowę i próbowała odejść na bok. Nie mogła jednak tego zrobić, bo trenerka pociągnęła ją za warkocz.

"Takich trenerów trzeba pozbawić licencji"

Całą sprawę zauważyła Jekaterina Gamowa, znakomita rosyjska siatkarka, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska. Opublikowała film z tym zdarzeniem na swoim profilu na Instagramie. Poinformowała o tym "Gazeta.ru".

- To jakaś dzikość! Wyjaśnijcie publiczności i fanom! Wydaje mi się, że takich trenerów trzeba pozbawić licencji - pisała Gamowa.

46-letnia Stepanova kieruje młodzieżową drużyną Lipieck od 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że jednak nie zostanie ukarana i nie zostanie zwolniona.

Jej zachowanie skomentował Roman Pristovakin, dyrektor klubu Lipieck.

- Sprawa jest nieprzyjemna, zarówno dla klubu, jak i dla mnie osobiście. I mogę powiedzieć, że Ludmiła również żałuje tego zachowania. Znam ją od dawna i znam tylko z dobrej strony, jako miłą i bystrą osobę. I wiem, że to zachowanie nie jest dla niej typowe - napisał Pristovakin na Instagramie.

Dodał również, że nie zna przyczyn jej zachowania i nie rozumie też motywów zastraszania trenerki w portalach społecznościowych, w tym od znanych sportowców.

- Zadaję pytanie każdemu, kto domaga się zwolnienia i pozbawienia jej praw trenerskich: „Czy kiedykolwiek popełniłeś błąd w swoim życiu, którego później żałowałeś?" Nawet najbardziej złośliwi przestępcy otrzymują pobłażliwość, jeśli przyznają się do winy. Mogę zrozumieć, jeśli ktoś uważa takie zachowanie za normę i nie widzi w tym nic złego. Staramy się nie przyjmować takich osób do naszego klubu. Ale mogę śmiało powiedzieć, że Ludmiła nie jest jedną z nich. Zaraz po tym meczu zadzwoniła do mnie i powiedziała, że zrobiła coś złego - dodaje Pristovakin.

Trenerka prawdopodobnie dostanie kolejną szansę w klubie. - W tej sytuacji wcale nie bronię jej zachowania. Jest to nie przyjęcia. Uważam jednak, że konieczne jest nie tylko wsparcie zawodnika, ale także umożliwienie trenerce rehabilitacji . I jestem pewien, że Ludmiła nie pozwoli sobie na takie zachowanie w przyszłości - przyznał Pristovakin jest cytowany na Instagramie klubu .