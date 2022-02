Rosjanie wstrząśnięci decyzją w LM. "Niegodziwe i całkowicie dzikie"

W czwartek siatkarki ze stolicy Rosji przegrały na wyjeździe 0:3 walkowerem z Duklą Liberec w piątej kolejce Ligi Mistrzyń. Wicemistrzynie kraju znalazły się z tego powodu w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o awans do fazy play-off rozgrywek. Okoliczności tej porażki są jednak co najmniej kontrowersyjne.

Skandal przed meczem Dynama z Duklą

Rosyjskie media przekazały, że problemy zaczęły się już podczas starania się o wizę przez kilku członków tamtejszej delegacji. Ostatecznie zgody na wjazd do kraju nie otrzymało pięć osób - statystyk Siergiej Żitow, asystent trenera Dmitrij Diakow, trener przygotowania fizycznego Stanisław Dinekin, masażysta i lekarz drużyny. Przedstawiciele zespołu twierdzą, że nie podstaw do niewpuszczenia ich do Czech.

Rosjanie są bardzo rozczarowani bierną postawą przedstawicieli CEV. Europejska Konfederacja Siatkówki nie podjęła żadnych działań, które pozwoliłyby im na wjechanie do kraju i rozegranie spotkania. Ponadto wysłano list do czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale i to nie dało efektu. - Stwierdzili, że rozumieją nasz problem, ale wyniki losowania były znane we wrześniu, więc klub mógł wcześniej zwrócić się z wnioskiem o wizy do strony czeskiej. To polityka podwójnych standardów. Niektórzy mogą przenosić mecze i rozgrywać je na neutralnym terenie, inni nie. Inne cywilizowane zespoły znajdują rozwiązanie - wyjaśnił dyrektor generalny Dynama Vladimir Zinichev w rozmowie z Match TV.

Rosjanie sfrustrowani zachowaniem Czechów

Frustracja Rosjan spotęgowana jest również faktem, że przy okazji pierwszego spotkania pomogli czeskiej ekipie. W listopadzie przedstawiciele Dukli przylecieli do Moskwy samolotem czeskich sił powietrznych, a klub ze stolicy pomógł im w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

- To rażąco niegodziwe, niesportowe i niecywilizowane działania w stosunku do rosyjskiej drużyny. Całkowicie dzikie i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Czechy już wcześniej były wpisane przez Rosję na listę krajów nieprzyjaznych. Obecne ich działania w pełni uzasadniają to miano - podsumował Zinichev.

Siatkarki Dynamo Moskwa po pięciu rozegranych spotkaniach plasują się na trzecim miejscu w grupie C z dorobkiem siedmiu punktów. Aby awansować do kolejnej rundy, potrzebują zwycięstwa nad zespołem Igor Gorgonzola Novara, a także korzystnych rozstrzygnięć w pozostałych grupach.