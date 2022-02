Powstaje nowa potęga. Wilfredo Leon i Earvin N'Gapeth mogą zagrać w jednym klubie

W mediach piszą, że to może być realne zagrożenie dla Sir Safety Perugia czy Cucine Lube Civitanova. Ostatnie lata to bezsprzeczna dominacja obu klubów, które wymieniają się miejscami lidera w fazie zasadniczej SuperLega w siatkówce. Podkreślmy również, że Cucine Lube Civitanova to aktualny obrońca tytułu mistrzowskiego, który w sezonie 2020/21 świętował ten sukces po raz trzeci z rzędu (rok przerwy przez pandemię koronawirusa).

We Włoszech powstaje nowy hegemon. Wilfredo Leon i mistrz olimpijski w kręgu zainteresowań

Włoscy dziennikarze informują jednak, że w najbliższym sezonie do stawki może dołączyć jeszcze jeden klub, Gas Sales Piacenza. Do tego potrzebne są jednak wzmocnienia, a w tej kwestii władze nie próżnują. Już przed dwoma tygodniami można było przeczytać, że Robertlandy Simon - obecnie zawodnik Cucine Lube Civitanova - jest bardzo bliski powrotu do Piacenzy.

"La Gazzetta dello Sport" dodaje jednak, że kolejnym siatkarzem na oku władz jest mistrz olimpijski z Tokio, Earvin N'Gapeth. Francuz występuje obecnie w Modena Volley. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, w tym mistrzostwa Francji, Włoch, Europy czy srebrne medale w siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wśród zawodników, którymi interesuje się klub znajduje się także Joandry Leal, kolega z zespołu N'Gapetha. Brazylijczyk jest równie utytułowany. Czterokrotnie zdobywał Klubowe Mistrzostwa Świata, pięciokrotnie mistrzostwo Brazylii i triumfował także w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera.

W mediach padało też nazwisko reprezentanta Polski, Wilfredo Leona. Nasz zawodnik występuje obecnie w Sir Safety Perugia, która prowadzi w tabeli ligi włoskiej. Dziennikarze podkreślają, że Leon nie jest marzeniem niemożliwym do spełnienia, bo kontrakt siatkarza zbliża się ku końcowi.

Gas Sales Piacenza znajduje się obecnie na szóstym miejscu w tabeli z bilansem ośmiu wygranych i ośmiu porażek. Wciąż jest to miejsce gwarantujące awans do fazy pucharowej rozgrywek.