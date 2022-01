Potężny cios dla ZAKSY. Reprezentant Polski odchodzi

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w tym sezonie PlusLigi nie ma sobie równych. Wicemistrzowie Polski wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania i są zdecydowanym liderem tabeli. Na drugim Jastrzębskim Węglem mają trzy punkty przewagi, ale także jedno spotkanie rozegrane mniej.

Nieco gorzej wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów, gdzie kędzierzynianie bronią tytułu. W ich grupie C prowadzi włoskie Lube Civitanova, ale drużyna Gheorghe Cretu nie powinna mieć żadnych problemów z wyjściem z grupy z drugiego miejsca.

Jedną z głównych postaci świetnie prezentującej się w tym sezonie drużyny z Kędzierzyna-Koźla jest Kamil Semeniuk. 25-latek swoją pozycję w ZAKSIE wypracował sobie jeszcze w poprzednim sezonie, kiedy to również poważnie przyczynił się do triumfu w Lidze Mistrzów. Zaowocowało to również powołaniem do reprezentacji Polski na igrzyska w Tokio.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Semeniuk zmieni klub. W ciągu kilku najbliższych dni 25-latek ma bowiem podpisać swój pierwszy zagraniczny kontrakt. Według najnowszych doniesień rosyjskich mediów - m.in. portalu sport.business-gazeta.ru - reprezentant Polski przeniesie się do ósmej drużyny tamtejszej Super Ligi - Biełogorje Biełgorod, gdzie miałby zastąpić Serba Nemanję Petricia.

Biełogorje to ośmiokrotny mistrz Rosji, siedemnastokrotny medalista rozgrywek Superligi, a także trzykrotny triumfator rozgrywek Ligi Mistrzów. W ubiegłym sezonie jednak drużyna z Biełgorodu zajęła dopiero ostatnie miejsce w lidze, ale ostatecznie nikt nie spadł.