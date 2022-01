Kompromitacja na marszu antyszczepionkowców. To nie miało prawa się wydarzyć

Transparenty "Auschwitz nie spadło z nieba", pogrzebowa muzyka i niesione trumny z płachtami podpisanymi "ofiara szczepionki" – tak wyglądał marsz antyszczepionkowców w Poznaniu. Dodatkowo uczestnicy nieśli ze sobą zdjęcia ludzi, którzy według nich zmarli na skutek przyjęcia szczepionki na Covid 19. Na zdjęciach widniały również wizerunki sportowców, którzy odeszli nagle w dość młodym wieku. Antyszczepionkowcy przekonują, że zmarli na skutek szczepionki na koronawirusa, która ma według nich powodować m.in. problemy z sercem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Polski siatkarz nie chciał się zaszczepić. Bezlitosna reakcja klubu

Skandal na marszu antyszczepionkowców. Pomylili zdjęcia

Autorzy plakatów, na których oprócz zdjęć umieścili również napisy "zmarł na(i)gle" osób, które umarły rzekomo przez szczepionkę, dopuścili się również innej, kompromitującej wpadki. Na jednym z takich zdjęć umieszczono wizerunek Arkadiusza Gołasia – wybitnego polskiego siatkarza, który zmarł w 2005 roku na skutek tragicznego wypadku samochodowego w Austrii.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

"To była śmierć, która wstrząsnęła kibiców siatkówki. Miał za sobą udany sezon we włoskiej Padwie i reprezentacji Polski, był u progu wielkiej siatkarskiej kariery. Tragicznego dnia podróżował z żoną Agnieszką, którą poślubił zaledwie dwa miesiące wcześniej, do Włoch, gdzie miał rozpocząć treningi w najmocniejszej lidze świata. Samochód, którym jechał Arkadiusz Gołaś niespodziewanie zjechał na prawo i uderzył w betonową podstawę ściany dźwiękochłonnej" – pisaliśmy na Sport.pl w rocznicę jego śmierci.

Zamiast zdjęcia Gołasia na plakacie miała się znaleźć fotografia Krzysztofa Steligi – byłego hokeisty Podhala Nowy Targ. Zmarł on nagle we śnie we wrześniu zeszłego roku w wieku zaledwie 32 lat.

Nieprzekonany piłkarz jednak się zaszczepił. Rządowy dekret podziałał