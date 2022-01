Sensacyjny wpis trenera na Twitterze szybko usunięty. "Wszystko już pewne"

Kolaković niedawno został ogłoszony nowym trenerem reprezentacji Serbii siatkarzy. Do tej pory nie wiadomo było, czy pozostanie w klubie z Zawiercia. Pierwsze plotki w tej sprawie wskazywały, że to wątpliwe, a zastępstwem dla Serba miałby być Michał Winiarski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Kolaković jednym wpisem na Twitterze wyjaśnił przyszłość Winiarskiego?

Do tych doniesień postanowił odnieść się sam zainteresowany. "W kwestii mojego przeznaczenia wszystko już pewne. Nie będę trenerem Aluronu, będę trenerem reprezentacji Serbii" - brzmiało zdanie ze wpisu na Twitterze opublikowanego z konta szkoleniowca.

Tweet Igora Kolakovicia Screen Twitter.com/kolakovicigor

Jeszcze ciekawsza była dalsza część. "Życzę Winiarskiemu wszystkiego najlepszego na ławce Aluronu z głębi mojego serca" - można było przeczytać w tweecie z 14:53. Wystarczyło kilkanaście minut i wpis zniknął z Twittera.

Potężna sensacja i kompromitacja! To miał być nowy siatkarski dream team, a odpadli już w 1/8 finału

Kluby nie chcą komentować sprawy. "Trener sam nie prowadzi konta"

Zapytaliśmy o te sensacyjne doniesienia w klubach obu trenerów. - To właściwe konto trenera Igora Kolakovicia, ale w tej sprawie mogę tylko przekazać, że nie prowadzi go sam i to nie on pisał ten wpis. Osoba prowadząca konto mogła mieć inne, źle przekazane informacje. My nie chcemy ich obecnie komentować. Skupiamy się na kolejnym spotkaniu PlusLigi, a przyszłością drużyny zajmiemy się, gdy przyjdzie na to czas - przekazał Sport.pl dyrektor działu komunikacji Aluronu CMC Warty Zawiercie, Michał Kwietko-Bębnowski.

- Nie chcemy komentować sprawy tego wpisu. Trener Michał Winiarski ma ważny kontrakt i cele na ten sezon. To obecnie interesuje Michała i nasz klub - przekazała za to rzeczniczka Trefla Gdańsk, Justyna Gdowska.

Kuriozalne wyniki plebiscytu FIVB. Zapomnieli o Leonie i innych. "To symbol wielkiej gry"

O komentarz poprosiliśmy także trenera Winiarskiego, ale do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. - Moje dwa lata w Gdańsku pozwoliły mi zbudować fajną grupę ludzi, którzy walczą i grają dobrą, fajną siatkówkę. Prezes Gadomski obdarzył mnie dużym zaufaniem i mamy podobne spojrzenie na siatkówkę. Dla mnie się nic nie zmienia. Wciąż chcę to robić. Nie wiem, czy to będzie przez kolejne lata w Treflu, czy gdziekolwiek indziej. Zawsze będę dążył do tego, żeby rozwijać swoich zawodników - mówił nam w wywiadzie z października zeszłego roku. Kontrakt Winiarskiego obowiązuje do końca sezonu 2023/2024.

W środowisku śmiech. Informacje o Winiarskim prawdziwe? Na to wskazuje reakcja

To oficjalne informacje w tej sprawie. A nieoficjalne? W środowisku sprawa wzbudziła trochę śmiechu. Nikt nie chce potwierdzić, że to prawdziwe doniesienia, ale ze względu na szybką reakcję w sprawie wpisu z konta Kolakovicia trudno twierdzić, że jest inaczej.

PZPS odrzucił trenera jednej z najlepszych drużyn świata. Teraz dostał pracę marzeń

Aluron CMC Warta Zawiercie z trenerem Kolakoviciem swój mecz siedemnastej kolejki PlusLigi rozegra w niedzielę przeciwko Indykpolowi AZS-owi Olsztyn o godzinie 14:45. Dzień później o 20:30 Trefl Gdańsk Michała Winiarskiego podejmie Czarnych Radom.