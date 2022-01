Vital Heynen znalazł nową pracę? News obiegł świata, ale to tylko plotka

Vital Heynen przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy po mistrzostwach Europy, na których biało-czerwoni sięgnęli po brązowy medal. W ciągu trzech lat pracy udało mu się poprowadzić Polaków do mistrzostwa świata, srebrnego i brązowego medalu Ligi Narodów, dwóch brązowych medali mistrzostw Europy i srebra w Pucharze Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Groźny wypadek młodego siatkarza. Trafił do szpitala

Heynen wróci do Niemiec?

Od oficjalnego odejścia Vitala Heynena z reprezentacji Polski wraz z końcem jego kontraktu w Polskim Związku Piłki Siatkowej minęły ponad trzy miesiące.

- Miałem sporo telefonów w sprawie powrotu do trenowania, a niektóre z nich bardzo interesującymi propozycjami, wręcz gotowymi zaproszeniami do rozpoczęcia pracy. Gdy zapytam swój umysł, otrzymam odpowiedź: Tak, jestem zainteresowany, czekam na ten powrót. Czuję znów rozpalony ogień i chciałbym wdrożyć swoje nowe pomysły w jakiejś drużynie. Ale gdy zapytam ciało, pojawi się problem. Nie czuję się gotowy, żeby zacząć pracę, powiedzmy, od przyszłego tygodnia. Jednak szanse rosną i myślę, że wrócę do pracy w 2022 roku - zapowiedział Vital Heynen, w rozmowie z Jakubem Balcerskim, dziennikarzem sport.pl.

Heynen już kiedyś pracował w Niemczech. W 2012 roku zastąpił Raula Lozano i został trenerem męskiej kadry Niemiec. Dwa lata później nasi zachodni sąsiedzi zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. W latach 2016-2019 prowadził niemiecki zespół - VfB Friedrichshafen.

Zaskakujący transfer byłego trenera reprezentacji Polski. Już tu nie wróci

Kobieca reprezentacja Niemiec była bez trenera od kilku tygodni, kiedy zrezygnował Felix Koslowski. Pracował on z nią od 2015 roku. Zespół Niemiec od 2013 roku i zdobycia wicemistrzostwa Europy nie odniósł większego sukcesu na wielkiej imprezie.