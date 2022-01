Nowy trener reprezentacji Polski zdradza plan. I mówi o Michale Kubiaku

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował 12 stycznia tego roku, kto został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy. Wybór padł na Nikolę Grbicia, który od samego początku był faworytem Sebastiana Świderskiego, nowego prezesa PZPS-u. "Jest bardzo otwarty, ale czasami staje się delikatnie surowy. Każdy zawodnik jednak wie, że kiedy trener taki nie jest, nie zawsze walczy o pierwsze miejsce" - powiedział Wilfredo Leon w rozmowie z TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że Grbić porwie chłopaków do walki o najwyższe cele"

Nikola Grbić zdradza swój plan na reprezentację Polski. "Potrzebuję wojowników, bo idziemy na wojnę"

Nikola Grbić rozmawiał z Polsatem Sport kilka dni po oficjalnym ogłoszeniu, że został nowym selekcjonerem polskich siatkarzy. Szkoleniowiec nie ukrywał, że nie podoba mu się sytuacja, w której część kadrowiczów ma poczucie, że są ważniejsi od reszty. "Dla mnie ważne jest, by młodzi siatkarze dołączali do składu i uczyli się od doświadczonych kolegów. Wszyscy muszą czuć presję, by się poprawiać. Ja nie potrzebuję żołnierzy, tylko wojowników, bo idziemy na wojnę. Nie chcę jednego generała na boisku, w ZAKSIE mieliśmy kilku liderów" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Ja chcę, by było tak, że jak nie ma na przyjęciu Michała Kubiaka, to jest Kamil Semeniuk. Jak nie ma Semeniuka, to jest Olek Śliwka, a jak nie ma Śliwki, to jest Tomasz Fornal. To samo w przypadku ataku – nie ma Bartosza Kurka, to będzie Łukasz Kaczmarek. Jeśli będziemy mieli lidera, to świetnie, ale nie wskażę na wstępie jednego zawodnika. To musi się odbyć samoistnie oraz spontanicznie, zespół musi takiego wybrać" - dodał Grbić.

Nikola Grbić ustosunkował się do przerwy Michała Kubiaka. "Porozmawiam"

"Michał Kubiak powiedział już wprost przed wyborem szkoleniowca, że chciałby trochę odpocząć i podreperować zdrowie, bo widzi, że on musi być w 100 proc. zdrowy, by dać kadrze wszystko, całe serce do walki" - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski w programie Sport.pl LIVE. Kubiak po zdobyciu brązowego medalu na mistrzostwach Europy nie określił jednoznacznie, czy będzie kontynuował grę dla biało-czerwonych.

Jak Nikola Grbić ustosunkował się do sytuacji Michała Kubiaka? "Wszyscy dobrze wiemy, że Michał to lider reprezentacji i jej ikona. Kubiak znaczy także wiele w światowej siatkówce. Na pewno porozmawiam z Michałem o przyszłości" - skwitował selekcjoner biało-czerwonych.