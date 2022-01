FIVB wybrało najlepszych siatkarzy świata. Polska? Brak słów

Ubiegły rok był bardzo obfity dla siatkarzy. Zaczęło się od czerwcowych starć w Lidze Narodów, następnie w lipcu igrzyska olimpijskie w Tokio, a na zakończenie okresu wakacyjnego Polska była jednym ze współgospodarzy mistrzostw Europy. Wszystkie turnieje odcisnęły swoje piętno na wyborze najlepszej dwunastki 2021 roku, choć wyniki plebiscytu FIVB są zaskakujące, o ile nie kuriozalne.

Brizard najlepszym siatkarzem 2021 roku, dzięki... rundom finałowym. Jak wyglądają wyniki plebiscytu FIVB?

Najlepszym siatkarzem 2021 roku został wybrany Antoine Brizard. Francuski rozgrywający, który początkowo nie mieścił się nawet w składzie drużyny prowadzonej przez Laurenta Tilliego. Zawodnik otrzymał jednak powołanie na IO w Tokio i szansę gry w rundzie pucharowej turnieju."W Tokio, Brizard wszedł do gry w ćwierćfinale z Polską w pierwszym secie i pomógł Francuzom wyjść na prowadzenie w pięciu setach" - czytamy w argumentacji wyboru na "Volleyball World". Finalnie to Francuzi sięgnęli po złoty medal olimpijski, a kilka tygodni wcześniej wywalczyli brąz w Lidze Narodów.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Luciano De Cecco. Argentyńczyk, który będąc kapitanem swojej drużyny narodowej, poprowadził ją na igrzyskach olimpijskich po brązowy medal. Był to moment historyczny, bowiem reprezentacja Argentyny sięgnęła po medal olimpijski po raz pierwszy od 33 lat. Podium zamknął kolejny Francuz: Earvin Ngapeth. Jak prezentuje się pełna lista 12 najlepszych siatkarzy 2021 roku?

Antoine Brizard (Francja) Luciano De Cecco (Argentyna) Earvin Ngapeth (Francja) Jean Patry (Francja) Jenia Grebennikov (Francja) Maksim Michajłow (Rosja) Alessandro Michieletto (Włochy) Iwan Jakowlew (Rosja) Ricardo Lucarelli (Brazylia) Barthélémy Chinenyeze (Francja) Yuki Ishikawa (Japonia) Bruno Rezende (Brazylia)

Polska za słaba dla FIVB? Wilfredo Leon gorszy od Japończyka

Tegoroczny plebiscyt ewidentnie należy do Francuzów. Z jednej strony trudno się dziwić, bo zdobyli olimpijskie złoto, z drugiej jednak w plebiscycie wyróżnia się indywidualnych zawodników, a nie całą drużynę. A turniejów, przez pryzmat których można było dokonać oceny, było więcej. Dlatego dziwi brak Polaków wśród najlepszej dwunastki.

Biało-czerwonym nie udało się co prawda zdobyć złota ani na igrzyskach olimpijskich w Tokio, ani w Lidze Narodów, ani na mistrzostwach Europy. Jednakże w każdym turnieju odegrali kluczową rolę, a w dwóch z nich znaleźli się na podium (2. miejsce w LN po przegranej z Brazylią w finale 1:3 oraz 3. miejsce na ME po wygranej z Serbią 3:0). Igrzyska w Tokio zakończyliśmy w ćwierćfinale. Podkreślmy także, że siatkarską Ligę Mistrzów w 2021 roku wygrał klub z Polski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Indywidualnie jedną z najbardziej wyróżniających się postaci w drużynie reprezentacji Polski był Wilfredo Leon. Nie licząc wyróżnień w kadrze, Leon zdobył z Sir Safety Perugia mistrzostwo Włoch, a także dotarł do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zdobył nagrodę MVP międzynarodowego Memoriał Huberta Jerzego Wagnera oraz pobił rekord świat pod względem liczby asów zdobytych w trakcie jednego meczu (wcześniej najlepszy wynik należał do Earvina N’Gapetha z Francji).

Mimo to Wilfredo Leon nie zakwalifikował się do najlepszej dwunastki, a zrobił to Yuki Ishikawa, reprezentant Japonii. 26-latek został wybrany najlepszym przyjmującym w mistrzostwach Azji, na których jego drużyna zdobyła srebrny medal. To jedyne wyróżnienie Japończyków w 2021 roku.