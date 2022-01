Vital Heynen komentuje wybór nowego trenera siatkarzy. Piękne słowa

Po 73 dniach od wygaśnięcia kontraktu Vitala Heynena polscy siatkarze mają nowego trenera. To Serb Nikola Grbić, którego zatrudnienie w środę w Gliwicach ogłosił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.

Heynen o wyborze Nikoli Grbicia na trenera polskich siatkarzy: To logiczny wybór

Zapytaliśmy Belga, który prowadził kadrę przed Grbiciem i dał jej drugie mistrzostwo świata w 2018 roku oraz czołowe miejsca na niemalże każdej wielkiej imprezie, na której był, o to, jak zapatruje się na swojego następcę.

Takiej premii w polskiej siatkówce nie dostał nikt. Specjalne życzenie nowego trenera

- To bardzo dobra decyzja. Logiczny wybór, być może najlepszy w tym momencie. Sebastian Świderski zatrudnił trenera, który odniósł wielki sukces w zeszłym roku, który zna polską siatkówkę. I jest akceptowany przez zawodników, a przynajmniej takie miałem wrażenie: że ci, którzy grali w ZAKSIE, mieli z nim naprawdę świetny kontakt. Macie w tym ruchu wszystko, żeby odnieść sukces - ocenia Vital Heynen dla Sport.pl.

Heynen najlepiej wie, jaki potrafi być Sirci. "Niełatwa decyzja"

- Wiem, że ta decyzja wcale nie była taka łatwa do podjęcia ze względu na sprawę Perugii i to, że to trochę utrudniali, ale w końcu związek na nią postawił i wydaje się tą właściwą - dodaje Heynen.

Tylko jeden człowiek przeciwny Grbiciowi w Polsce. "Jest gotowy na konsekwencje"

Mówi o sprawie Gino Sirciego, który długo wskazywał, że nie pozwoli na łączenie ról: prowadzenie klubu Sir Safety Perugii i reprezentacji Polski przez Grbicia, ale ostatecznie miał się na to zgodzić po burzliwych negocjacjach. Heynen sam najlepiej wie, jaki potrafi być Sirci. Był trenerem Perugii przed Grbiciem i został zwolniony w trakcie finałów mistrzostw Włoch w zeszłym sezonie - pomiędzy jednym meczem a drugim.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrywa w hicie Ligi Mistrzów. Pierwsza porażka w sezonie

Heynen: To moi zawodnicy i wciąż ich kocham! Życzę im medalu na igrzyskach

- Życzę Nikoli, żeby wiodło mu się w nowej roli, ale przede wszystkim chciałbym, żeby chłopaki zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Myślę, że to wciąż marzenie wielu zawodników w tej kadrze. To moi ludzie, moi zawodnicy i wciąż ich kocham! Teraz będą też zawodnikami Grbicia i liczę, że dobrze wyjdą im także kolejne mistrzostwa świata. Mój czas pracy w Polsce był fantastycznym doświadczeniem, oby jego był jeszcze lepszym. Powodzenia wszystkim w kadrze - przekazał nam szkoleniowiec.