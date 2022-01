Włoskie media: Trener reprezentacji Polski siatkarzy już pewny

- Możliwe, że sprawa dotycząca wyboru trenera polskich siatkarzy wyjaśni się sama - dlatego, że wyboru nie będzie. Według informacji Sport.pl jedynym realnym kandydatem na to stanowisko pozostaje Nikola Grbić. Pozostali się wykruszają - mają albo marginalne szanse, albo dużo większe możliwości w kontekście objęcia innych reprezentacji - pisał pod koniec ubiegłego roku Jakub Balcerski, dziennikarz sport.pl pod koniec grudnia.

Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej ogłoszenie nowego szkoleniowca zaplanował na 12 stycznia, gdy zbierze się zarząd federacji. O tym, że kadrę obejmie właśnie Nikola Grbić, informuje teraz również Gian Luca Pasini, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport".

- Choć nie zostało to oficjalnie ogłoszone, to pewne jest, że Polski Związek Siatkówki i Nikola Grbić doszły do porozumienia. Będzie on nowym trenerem drużyny mistrzów świata - napisał Pasini.

Nikola Grbić, pracujący obecnie w Sir Safety Perugia, ma podpisać kontrakt obowiązujący do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku. Grbić był numerem jeden na liście Sebastiana Świderskiego, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Obaj współpracowali razem w ZAKSIE Kędierzyn-Koźle. Nie zmieniło tego stanowisko prezesa Perugii Gino Sirciego, który nie chciał się zgodzić na to, by Nikola Grbić prowadził jednocześnie Perugię i reprezentację Polski.

Grbić to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych siatkarzy swojego pokolenia. Był uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających świata. Dwa razy wygrał Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Jugosławii zdobył w 2001 roku mistrzostwo Europy i w 2000 roku w Sydney złoty medal igrzysk olimpijskich.

W karierze trenerskiej Grbić prowadził kadrę Serbii i Grupę Azoty ZAKSĘ Kędierzyn-Koźle. Z polskim zespołem rok temu wygrał Ligę Mistrzów.