Niesamowite liczby Wilfredo Leona. To jednak nie wystarczyło

Wilfredo Leon to gwiazda Sir Safety Perugia. Kibice tego zespołu wybrali go najlepszym siatkarzem grudnia. Polak w niedzielnym, hitowym meczu Serie A, w którym Perugia zmierzyła się z Itasem Trentino, chciał odwdzięczyć się fanom swoją dobrą grą. I po meczu raczej żaden fan nie mógł mieć zastrzeżeń do gry gwiazdy reprezentacji Polski.

Leon robił co mógł, ale Perugia przegrała w hicie.

Leon ciągnął grę Perugii i to w głównej mierze dzięki niemu całe spotkanie trwało pięć setów. Polak zdobył 28 punktów – najwięcej w całym meczu. 21 z nich zdobył w ataku, zaserwował pięć asów i dwa razy udanie zablokował rywali. Oprócz Leona dobre spotkanie rozegrał również Kamil Rychlicki – luksemburczyk polskiego pochodzenia. Zdobył on 21 punktów.

Wysiłki obu zawodników nie wystarczyły jednak do zwycięstwa. Perugia cały mecz goniła wynik. Pierwszy set padł łupem Trentino 25:21. W następnej partii Perugia okazała się lepsza i wygrała również 25:21. Zespół Leona prowadził również przed dużą część trzeciej partii, ale ta wymknęła im się spod kontroli i padła łupem Trentino (26:24). Mnóstwo emocji dostarczyła czwarta partia, w której Trentino prowadziło już 19:14 oraz 21:17. Swój zespół z opresji wyciągnął jednak Leon, który zaserwował dwa asy, a potem rywale dwukrotnie się pomylili, dzięki czemu doszło do tie-breaka. W nim lepsze okazało się Trentino (15:11).

Perugia pozostaje po tym meczu liderem ligi włoskiej. Drużyna Nikoli Grbicia ma na koncie 13 zwycięstw w 15 meczach. Drugie miejsce okupuje Lube Civitanova, a trzecie Trentino.