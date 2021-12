Oficjalnie: Trener legenda w PlusLidze! Wypada kandydat na selekcjonera reprezentacji

Być może minione święta Bożego Narodzenia były najgorszymi w życiu Alberto Giulianiego. Włoch dowiedział się w ich trakcie, że zostaje zwolniony ze stanowiska trenera Asseco Resovii Rzeszów.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerażające sceny. Lekarze pokazują zmiany w czaszce Mameda Chalidowa. "Cała szczęka jest odłamana"

Taka wiadomość wisiała już jednak w powietrzu od dłuższego czasu, ponieważ jego drużyna zawodziła w PlusLidze na całej linii. Pomimo silnej kadry i szumnych zapowiedzi walki z najlepszymi rzeszowianie są dopiero na siódmym miejscu w tabeli i tracą aż 21 punktów do prowadzącej ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Kandydat na trenera polskich siatkarzy wypisuje się z walki. Zdradziły go decyzje

Asseco Resovia ma nowego trenera. Potwierdziły się doniesienia Sport.pl

W drugi dzień świąt natomiast pojawiły się sensacyjne informacje o tym kto może zastąpić Giulianiego. Według informacji uzyskanych przez portal Sport.pl nowym trenerem Asseco Resovii miał zostać Marcelo Mendez. Był to mocno niespodziewany zwrot akcji, ponieważ pomimo braku potwierdzenia ze strony PZPS wiadomo było, że Argentyńczyk jest kandydatem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Te informacje potwierdziły się jednak we wtorek i Mendez został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener Asseco Resovii. Argentyńczyk poprowadzi drużynę z Rzeszowa co najmniej do końca obecnego sezonu. To oznacza, że nię bedzie selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPS stawia sprawę jasno: nie można łączyć funkcji trenera klubu w PlusLidze i reprezentacji Polski.

Hiszpanie zrobili żart Heynenowi. "Mam stos wiadomości z Polski o 6:30"

Marcelo Mendez ma ogromne doświadczenie i sporo sukcesów na arenie międzynarodowej. W swojej karierze prowadził między innymi reprezentacje Argentyny i Hiszpanii czy brazylijską Sadę Cruzeiro. W tym roku ze swoją kadrą narodową sięgnął po brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a w 2007 roku z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo Europy. Na swoim koncie ma także trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.