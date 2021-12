Kandydat na trenera polskich siatkarzy wypisuje się z walki. Zdradziły go decyzje

W niedzielę informowaliśmy, że Marcelo Mendez zastąpi Alberto Giulianiego na stanowisku trenera Asseco Resovii Rzeszów. Klub jeszcze tego oficjalnie nie potwierdził, jednak argentyńskie media przekazują już nowe informacje dotyczące argentyńskiego szkoleniowca.

Mendez nadal jest trenerem siatkarskiej reprezentacji Argentyny. I nic nie wskazuje, by miał z tego stanowiska rezygnować, choć jest jednym z czterech kandydatów do objęcia stanowiska trenera reprezentacji Polski. Jak przekazuje portal ole.com.ar, Mendez uzgodnił właśnie projekt pracy z argentyńską kadrą, który ma pomóc Argentyńczykom odnieść sukces podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Mendez rezygnuje z walki o posadę trenera reprezentacji Polski?

Te ruchy sprawiają, że Mendez znajduje się w niekorzystnym dla siebie położeniu, jeśli chodzi o pracę z reprezentacją Polski. Prezes PZPS Sebastian Świderski na razie nie zmienił zdania o łączeniu pracy trenera klubowego w Polsce i szkoleniowca reprezentacji. To nadal "zakazane połączenie", jak się dowiadujemy, na pewno w latach 2022 i 2023. To oznaczałoby, że Mendez musiałby odejść z klubu, aby objąć reprezentację Polski.

Tego problemu nie byłoby, gdyby Mendez nie obejmował posady trenera Asseco Resovii. Tym samym można założyć, że Argentyńczyk zdał sobie sprawę, że nie ma szans na zostanie następcą Vitala Heynena i swoimi ruchami dał jasny sygnał, że nie zamierza dalej walczyć o to stanowisko.

Dla Marcelo Mendeza, uważanego za jednego z najlepszych trenerów siatkarskich na świecie, praca w Resovii będzie pierwszym europejskim wyzwaniem w karierze od trzynastu lat i pracy w klubie Club Voleibol Portol z Majorki, w którym był od 2005 do 2009 roku. Do 2008 roku pracował też w reprezentacji Hiszpanii. Później został zatrudniony przez Sadę Cruzeiro, co było dla brazylijskiego klubu strzałem w "dziesiątkę".

To z nim Mendez zdobył aż sześć tytułów mistrza Brazylii, czy trzy klubowego mistrza świata, pokonując silne kluby z Europy. W tym roku Mendez zdobył z reprezentacją Argentyny brązowy medal igrzysk w Tokio, a jego zespół został największą sensacją turnieju olimpijskiego.