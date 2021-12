Media: Vital Heynen znalazł nową pracę. Ma poprowadzić europejską reprezentację

Vital Heynen przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy po mistrzostwach Europy, na których sięgnęliśmy po brązowy medal. W ciągu trzech lat pracy udało mu się poprowadzić Polaków do mistrzostwa świata, srebrnego i brązowego medalu Ligi Narodów, dwóch brązowych medali mistrzostw Europy i srebra w Pucharze Świata.

Heynen znalazł nowego pracodawcę. Czwarte podejście do reprezentacji

Od oficjalnego odejścia Heynena z reprezentacji Polski wraz z końcem jego kontraktu w Polskim Związku Piłki Siatkowej minęły niespełna trzy miesiące. Władze związku w dalszym ciągu nie znalazły jednak jego następcy, ale zakończyły już konkurs. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać więc nazwisko nowego trenera kadry.

Nową pracę znalazł już sobie natomiast Vital Heynen. Oprócz komentowania meczów w "Volleyball World" czym zajmował się od niedawna, Belg ma wrócić również na ławkę trenerską. Według najnowszych doniesień hiszpańskiego podcastu "Se Escribe Volleyball" 52-letni szkoleniowiec ma zostać w najbliższych godzinach ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Byłoby to już jego czwarte podejście do pracy w kadrze narodowej. Wcześniej oprócz Polski prowadził także Belgię i Niemcy.

Heynen mówił niedawno w wywiadzie dla Sport.pl, że miał kilka konkretnych ofert pracy, ale nie chciał podawać szczegółów. Podkreślił jednak, że wciąż chce wrócić na ławkę trenerską i ma spory zapał do pracy. - To proste: miałem sporo telefonów w sprawie powrotu do trenowania, a niektóre z nich bardzo interesującymi propozycjami, wręcz gotowymi zaproszeniami do rozpoczęcia pracy. Gdy zapytam swój umysł, otrzymam odpowiedź: Tak, jestem zainteresowany, czekam na ten powrót. Czuję znów rozpalony ogień i chciałbym wdrożyć swoje nowe pomysły w jakiejś drużynie. Ale gdy zapytam ciało, pojawi się problem. Nie czuję się gotowy, żeby zacząć pracę, powiedzmy, od przyszłego tygodnia. Jednak szanse rosną i myślę, że wrócę do pracy w 2022 roku. Nie wiem dokładnie kiedy, ale to coraz bardziej prawdopodobne. I chyba tam, gdzie niewielu się mnie spodziewa - twierdził Belg.