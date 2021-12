Kontrakt podpisany! Jeden z najlepszych trenerów świata będzie pracował w Polsce

To ciekawy zwrot akcji: choć Polski Związek Piłki Siatkowej tego oficjalnie nie potwierdził, wiemy, że Marcelo Mendez jest kandydatem do roli szkoleniowca reprezentacji Polski. To jego trzecie podejście do tej roli i wygląda na trzecie nieudane.

Sam też wybrał pracę w Polsce, ale w klubie PlusLigi, a nie w reprezentacji. Według naszych informacji Marcelo Mendez podpisał już kontrakt z Asseco Resovią, a jego oficjalne ogłoszenie przez klub to kwestia kilku godzin.

Zwolnienia Alberto Giulianiego można się było spodziewać: Resovia pomimo wielkiego potencjału w kadrze zespołu i zapowiedzi walki z najlepszymi po dwunastu rozegranych meczach jest dopiero na siódmym miejscu w tabeli PlusLigi. Do lidera - ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - traci aż 21 punktów. Władze klubu na początku dawały Włochowi czas, ale frustracja wynikami osiągnęła już tak dużą skalę, że działacze chcą ratować szanse na dobry wynik w tym sezonie. Zmiana trenera ma pomóc poprawić wyniki w drugiej części sezonu.

Mendez wciąż kandydatem na trenera siatkarzy? Oficjalnie tak, ale sam daje do myślenia swoim ruchem

Według zebranych przez nas doniesień ze środowiska klubu, trenera, a także polskiego związku szkoleniowiec oficjalnie nie wypadł z grona kandydatów do roli trenera reprezentacji Polski. To nie tak, że wybór pracy w Resovii sprawia, że nie stara się już o stanowisko w kadrze. Na papierze wciąż nim jest, ale ze względu na podpisanie kontraktu w Rzeszowie sprawa stała się jednak znacznie trudniejsza dla Mendeza.

Prezes PZPS Sebastian Świderski na razie nie zmienił zdania o łączeniu pracy trenera klubowego w Polsce i szkoleniowca reprezentacji. To nadal "zakazane połączenie", jak się dowiadujemy, na pewno w latach 2022 i 2023. Zatem trenerzy tacy, jak Mendez, czy Stephane Antiga, który oficjalnie ubiega się o stanowisko trenera kadry siatkarek, a pracuje w Developresie SkyRes Rzeszów, musieliby odejść ze swoich klubów. Drugi scenariusz - zmiana zdania prezesa Świderskiego - jest mało prawdopodobna. Nietrudno zatem interpretować ten ruch jako jasną chęć szkoleniowca, żeby mieć pewne miejsce pracy. Polska kadra ze względu na okoliczności nie była dla niego taką możliwością.

Mendez rozpocznie od razu. Jego kadra została największą sensacją w Tokio

W niedzielę pojawiły się pierwsze informacje dotyczące możliwego zatrudnienia Mendeza przez Asseco Resovię. Podawał je dziennik "La Gazzetta dello Sport", a później potwierdzały portal "Web Volei" i sport.onet.pl. Według tego drugiego aktualny trener rzeszowian, drużyna miała już zostać o tym poinformowana. Teraz wiemy już, że Alberto Giuliani opuszcza klub z trybem natychmiastowym - w kolejnych dniach Mendez zostanie przedstawiony jako nowy szkoleniowiec drużyny i rozpocznie pracę.

Dla Marcelo Mendeza praca w Resovii będzie pierwszym europejskim wyzwaniem w karierze od trzynastu lat i pracy w klubie Club Voleibol Portol z Majorki, w którym był od 2005 do 2009 roku. Do 2008 roku pracował też w reprezentacji Hiszpanii. Później został zatrudniony przez Sadę Cruzeiro, co było dla brazylijskiego klubu strzałem w "dziesiątkę".

To z nim Mendez zdobył aż sześć tytułów mistrza Brazylii, czy trzy klubowego mistrza świata, pokonując silne kluby z Europy. W tym roku Mendez zdobył z reprezentacją Argentyny brązowy medal igrzysk w Tokio, a jego zespół został największą sensacją turnieju olimpijskiego.