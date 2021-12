Sensacyjne wieści! Jeden z najlepszych trenerów świata ma trafić do Polski

Asseco Resovia szuka nowego trenera, który zastąpiłby Alberto Giulianiego. Rzeszowska drużyna bowiem rozczarowuje w tym sezonie PlusLigi. Chociaż transfery przeprowadzone przez Asseco Resovię były spektakularne, to wyniki już takie nie są. W 12 spotkaniach Resovia wygrała tylko pięć razy, a siedem razy przegrała. Giuliani przedłużył kontrakt z klubem niedawno, bo na koniec zeszłego sezonu, ale wygląda na to, że wiele dłużej w klubie nie zostanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes PZPS chciał Polaka na trenera polskiej kadry! "Żałuję"

Były reprezentant Polski grzmi. "Polska nie istnieje w FIVB"

Miał być kandydatem do objęcia kadry. Zostanie trenerem Asseco Resovii

Prezes Piotr Maciąg rozglądał się za nowym szkoleniowcem i wygląda na to, że go znalazł. Brazylijskie media donoszą, że trenerem Asseco Resovii ma zostać Marcelo Mendez. To o tyle ciekawa kandydatura, że Brazylijczyk był wymieniany jako jeden z faworytów do objęcia posady trenera reprezentacji Polski. Jeśli obejmie Resovię, wypisze się z tego wyścigu, ponieważ nie będzie miał zgody na prowadzenie jednocześnie klubu i kadry narodowej.

Wiele wskazuje na to, że Mendez może zostać ogłoszony trenerem Asseco Resovii jeszcze w niedzielę. Tak donoszą źródła brazylijskie i włoskie. Natomiast dziennikarze Onetu dotarli do informacji, że Giuliani został już zwolniony, a zespół został już o tym poinformowany.

Macelo Mendez, uznawany za jednego z najlepszych trenerów w świecie siatkówki, w tym roku ubiegał się o posadę trenera reprezentacji Polski po raz trzeci w karierze. Szkoleniowcem polskiej kadry chciał zostać już w 2016 roku, kiedy z reprezentacji po nieudanych igrzyskach olimpijskich odchodził Stephan Antiga. Wówczas pracę dostał Ferdinando De Giorgi. Kiedy Włoch odchodził, Mendez ponownie zaoferował swoje usługi, ale znowu przegrał, tym razem z Vitalem Heynenem. W 2018 roku został szkoleniowcem reprezentacji Argentyny, którą doprowadził, dosyć niespodziewanie, do brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Od 2009 roku aż do 2021 prowadził brazylijski zespół Sada Cruzeiro Vôlei.

Blamaż polskiej drużyny w ostatnim meczu Ligi Mistrzów. Wstydliwy trzeci set