Ważna zmiana. Tak wygląda lista kandydatów na trenera siatkarzy

W dalszym ciągu nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem męskiej reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Po zakończeniu przez biało-czerwonych igrzysk olimpijskich w Tokio - odpadli w ćwierćfinale i mistrzostw Europy, na których wywalczyli brąz, nie przedłużono umowy z Vitalem Heynenem.

Do Polskiego Związki Piłki Siatkowej wpłynęło sześciu kandydatur na trenera męskiej reprezentacji Polski. Z tego grona zarząd federacji wybrał czwórkę, w której znajduje się nowy szkoleniowiec. Nazwiska trenerów ujawnił "Przegląd Sportowy". Według Sport.pl faworytem miał być Serb Nikola Grbić (80 proc, szans). Pozostali szkoleniowcy mieliby mieć znacznie mniejsze szanse, a podawano, że są to: Marcelo Mendez (10 proc.), Lorenzo Bernardi i Andrea Gardini (po 5 proc.).

Jednak Sebastian Świderski, który był gościem ostatniego programu Sport.pl LIVE odniósł się do tej kwestii i ujawnił, że czwórka kandydatów jest inna, ale nie zdradził konkretnych nazwisk. - Na początku stycznia ogłosimy nazwisko nowego trenera kadry. Nie mogę wskazać kandydatów, bo prosili mnie o to, żeby nie wymieniać ich z nazwiska. Prowadzą drużyny klubowe i reprezentacyjne i nie chcieli wybiegać przed szereg. Teraz została trudniejsza rzecz: negocjacje finansowe - powiedział szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

I dodał: - Niedobrze prognozujecie. Nie taki jest skład czwórki. Później ujawniliśmy, że Andrea Gardini w ogóle nie zgłosił się do konkursu. - Słowa niektórych trenerów mnie zabolały. Mówili, że nie wiedzieli, gdzie trzeba się zgłosić i że nie było konkursu. A potem się nie zgłosili - podkreślił Świderski.

Konstantinow kandydatem do pracy w reprezentacji polskich siatkarzy?

Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazały WP SportoweFakty. Według doniesień portalu czwartym kandydatem na trenera siatkarzy jest Bułgar Plamen Konstantinow. "Nazwiska Gardiniego nie ma w finałowej czwórce. Według naszych informacji czwartym kandydatem na trenera reprezentacji siatkarzy jest Plamen Konstantinow. Bułgar jest byłym siatkarzem, który odnosił wiele sukcesów jako przyjmujący. Ma na koncie m.in. wicemistrzostwo Polski, medale Ligi Mistrzów czy brąz zdobyty w mistrzostwach świata" - czytamy na łamach portalu.

Konstantinow pracę trenerską zaczynał, trenując Ziraat Bankasi Ankara, później był szkoleniowcem Gazprom-Jugra Surgut, Guberniji Niżnyj Nowogród, a teraz prowadzi Lokomotiw Nowosybirsk. Oprócz tego w latach 2014-18 był trenerem reprezentacji Bułgarii i zdobył z nią czwarte miejsce na mistrzostwach Europy.

- Przedstawili bardzo fajne plany na przyszłość kadry tę najbliższą i dalszą. Mamy się nad czym zastanawiać, bo każdy kandydat miał co innego do zaproponowania. Rozmowy były bardzo ciekawe i interesujące. Może się jeszcze okazać, że zarząd PZPS będzie wybierał z dwójki kandydatów. Chciałbym, by nowe nazwisko zostało ogłoszone najpóźniej 12 stycznia - podsumował Świderski w programie Sport.pl LIVE.