Co z przyszłością Michała Kubiaka w kadrze? "Powiedział wprost"

Michał Kubiak po zdobyciu przez reprezentację Polski brązowego medalu mistrzostw Europy nie był w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy będzie dalej grał w koszulce z orzełkiem na piersi. - Jeszcze nie zdecydowałem. Muszę zastanowić się nad swoim zdrowiem. Pozwólcie państwo, że podejmę tę decyzję w spokoju, a nie w emocjach po przeanalizowaniu wszystkich "za" i "przeciw". Mam dopiero 33 lata. Wiem, że niektórzy mnie tu już nie chcą widzieć, ale są zawodnicy, którzy grali do "40", jak Tietiuchin, czy Esko. Ja taki stary nie jestem i się nie czuję - tłumaczył Michał Kubiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze mają swojego Kozamernika. "Wzorowałem się na nim"

Nowe informacje ws. trenera polskich siatkarzy. Jeden kandydat skreślony

Co z przyszłością Michała Kubiaka w reprezentacji Polski - pytał Dominik Wardzichowski, prowadzący poniedziałkowy program Sport.pl LIVE Sebastiana Świderskiego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.



- Większość siatkarzy czeka z niecierpliwością na wybór nowego trenera. Michał Kubiak powiedział już wprost przed wyborem szkoleniowca, że chciałby trochę odpocząć i podreperować zdrowie, bo widzi, że on musi być w 100 proc. zdrowy, by dać kadrze wszystko, całe serce do walki. To też będzie rozpatrywane i poruszane w rozmowie z nowym sztabem szkoleniowym - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w programie, który można obejrzeć tutaj.

Sensacja w siatkarskiej PlusLidze. Zespół Michała Winiarskiego rozbity

Michał Kubiak z reprezentacją Polski zdobył dwa mistrzostwa świata (w latach 2014 i 2018). Trzy razy sięgał też po trzecie miejsce mistrzostw Europy (2011, 2019 i 2021).