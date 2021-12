Sensacja w siatkarskiej PlusLidze. Zespół Michała Winiarskiego rozbity

Trwa 12. kolejka spotkań PlusLigi. Do rozegrania zostało już tylko jedno spotkanie w poniedziałek, w którym LUK Lublin zmierzy się ze Stalą Nysa. Trzy niezwykle ciekawe spotkania odbyły się natomiast w niedzielę. W pierwszym z nich Projekt Warszawa wygrał po ciężkiej walce 3:2 z AZS-em Olsztyn. W drugim natomiast ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Cuprum Lubin 3:1 i nadal pozostaje niepokonana w tym sezonie ligowym.

Sensacja w Ergo Arenie! Ślepsk z trzecią wygraną w sezonie

Do największej sensacji tego dnia doszło natomiast na sam koniec w trójmiejskiej Ergo Arenie. W niedzielny wieczór pojawił się tam skazywany na porażkę Ślepsk Suwałki, który niechlubną serię pięciu porażek z rzędu. Drużyna gospodarzy natomiast, czyli Trefl Gdańsk przystępowali do tego spotkania po dwóch pewnych zwycięstwach - z Luk Lublin i Asseco Resovią Rzeszów, choć w tym sezonie raczej zawodzą.

Pierwszy set był zdecydowanie najciekawszy ze wszystkich i wydaje się, że ustawił już dalsze losy tego spotkania. Był on niezwykle wyrównany, a drużyny regularnie wymieniały się przewagą. W samej końcówce doszło do gry punkt za punkt, ale ostatecznie to goście triumfowali w nim 28:26. Wtedy to zdaje się, że w drużynie gospodarzy coś pękło i drugiego seta przegrali już zdecydowanie wyraźniej, bo 19:25.

Trenerowi Michałowi Winiarskiemu udało się jednak wykrzesać ze swoich zawodników więcej motywacji i w kolejnym secie rzeczywiście wzięli sprawy w swoje ręce. Dość szybko wypracowali sobie przewagę, której już później nie oddali i triumfowali 25:20. W ostatnim secie jednak już czegoś zabrakło. Siatkarze z Suwałk poczuli, że wielka szansa wymyka im się z rąk, więc byli niezwykle zmotywowani. Czwarty set był również niezwykle wyrównany, ale okazało się, że był również rozstrzygający. Ślepsk wygrał w nim 27:25 i jednocześnie całe spotkanie 3:1. Dla drużyny z Podlasia była to dopiero trzecia wygrana w tym sezonie.

Wyniki pozostałych spotkań 12. kolejki PlusLigi