Polak trenerem europejskiej reprezentacji! Wcześniej pracował z Vitalem Heynenem

Michał Mieszko Gogol współpracował z Vitalem Heynenem w reprezentacji Polski od 2018 roku. Jako asystent ma bardzo bogatą gablotę, bo sięgnął m.in. po mistrzostwo świata, srebro Ligi Narodów i Pucharu Świata oraz dwa brązowe medale mistrzostw Europy. W przeszłości szkoleniowiec prowadził Stocznię Szczecin czy PGE Skrę Bełchatów.

Siatkówka. Asysten Vitala Heynena będzie selekcjonerem reprezentacji Łotwy

Michał Mieszko Gogol będzie selekcjonerem reprezentacji Łotwy. Polak porozumiał się z tamtejszym związkiem siatkarskim podpisując kontrakt 1+1. Oznacza to, że współpraca będzie zależała od wyników drużyny. Najważniejszym celem Łotwy będzie awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2023 roku. Jeżeli ten cel zostanie zrealizowany, Gogol zostanie selekcjonerem na kolejny rok.

Reprezentacja Łotwy zapisała się w historii swojego kraju, awansując na mistrzostwa Europy 2021 dopiero drugi raz w historii. W 1995 roku Łotysze zajęli jedenaste miejsce i przegrali wszystkie pięć meczów. W fazie grupowej tegorocznych rozgrywek drużyna mierzyła się ze Słowacją, Francją, Niemcami oraz Chorwatami.

Podczas ostatniego Euro siatkarze z tego kraju sprawili nie lada niespodziankę, bo już w pierwszym meczu pokonali Estonię, następnie urwali punkty Chorwatom i Słowakom. Udało im się awansować do 1/8 finału ME, jednak tam trafili na reprezentację Włoch. Łotysze przegrali 0:3 w setach, a Włosi w kolejnych etapach byli nie do przejścia i zostali nowymi mistrzami Europy.