Były siatkarz Jastrzębieskiego Węgla uderza w klub. Gładyr: Nic z tego nie rozumiem

Jurij Gładyr, który był kapitanem Jastrzębskiego Węgla w ubiegłym sezonie opowiedział o sytuacji, w której dowiedział się o wywiadzie udzielonym przez Al-Hachdadiego. Ukrainiec powiedział, że "dowiedział się o tym jako pierwszy w zespole", a informację o rozmowie przekazał mu "przyjaciel, który sam grał w lidze rosyjskiej".

Gładyr wyjaśnia głośny wywiad Marokańczyka

- Na śniadaniu powiedziałem do naszej menedżer zespołu i chłopaków z klubowych mediów, że polecam tę bardzo fajną rozmowę. Kiedy przetłumaczyłem im, co Mohammed tam opowiada, wszyscy byli bardzo zdziwieni - mówił Gładyr.

Cała sprawa dotyczy zarzutów marokańskiego siatkarza do innych zawodników, którzy rzekomo mieli zazdrościć mu zdobywania nagród MVP w całym sezonie PlusLigi. Al-Hachdadi twierdził, że rzekomo "nie był lubiany w zespole", a między nim a innymi graczami "dochodziło do nieporozumień", a jedynym jego sprzymierzeńcem był Yacine Louati.

- Wyglądało to tak, jakbyśmy dla reszty nie istnieli. Na przykład rano witałem się z kimś przez podanie ręki, a ten ktoś po chwili się odwracał i krzywił twarz. Co to miało być? Zrobiłem ci coś złego? Wykonuję swoją pracę, pomagam zespołowi i nienawidzicie mnie za to? - stwierdził obecny zawodnik Biełogorie Biełgorod. Dodał przy tym, że "czas spędzony w Jastrzębskim Węglu był najgorszym w jego karierze jeśli chodzi o to, co działo się w zespole".

Jurij Gładyr opowiedział o relacjach z Al-Hachdadim

Gładyr nie był w stanie zrozumieć, że "Al-Hachdadi użył takich słów". - W końcu wygrał mistrzostwo Polski, które nie jest łatwe do zdobycia. Po pierwsze pewnych rzeczy nie należy wynosić z szatni. Po drugie wiele rzeczy o których mówi, jest nieprawdą. Po trzecie miesza w to wszystko Yacine'a Louatiego, który faktycznie był jego najlepszym kolegą w zespole, natomiast w grupie czuł się doskonale - stwierdził.

Ukrainiec przyznał także, że miał dobre relacje z Marokańczykiem. - Mieszkaliśmy obok siebie. To bardzo fajny gość, inteligentny, znający wiele języków. Razem chodziliśmy na kolacje, moja żona spotykała się z jego żoną, moje dzieci bawił się z jego synem. Mieliśmy świetne relacje. Inni też byli wobec niego bardzo w porządku, pomagali - dodał.