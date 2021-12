Kolejne pożegnanie w PlusLidze. Bo konflikt z zawodnikami narastał

Na początku listopada ze stanowiska trenera Stali Nysa zwolniony został Krzysztof Stelmach. Zastąpił go Daniel Pliński i była to pierwsza zmiana szkoleniowca w tym sezonie PlusLigi. W piątek doszło natomiast do kolejnego rozstania.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl LIVE - zapowiedź nowego programu Sport.pl i Gazeta.pl

Reprezentant Brazylii uciekł z klubu bez wyjaśnień. Ma wystąpić w "Big Brotherze"

Niespodziewane rozstanie z trenerem w PlusLidze. Przyczyną konflikt z zawodnikami

Kolejnym trenerem, który stracił pracę w PlusLidze jest Marco Bonitta. Włoski szkoleniowiec nie został jednak zwolniony, a rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron na swój własny wniosek. Jako pierwszy o tej decyzji poinformował dziennikarz "La Gazetta dello Sport" Gian Luca Pasini. Niedługo później natomiast te doniesienia potwierdził klub w specjalnym oświadczeniu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie oraz Marco Bonitta, z powodów osobistych, postanowili w drodze porozumienia zakończyć współpracę z dniem 10 grudnia 2021 roku. Władze Klubu składają trenerowi Marco Bonicie podziękowania za dobrą współpracę i wyniki sportowe, życząc sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Funkcję I trenera w najbliższych meczach będzie pełnił Marcin Mierzejewski - napisano w oświadczeniu, pod którym podpisał się prezes zarządu Tomasz Jankowski.

Reprezentacja Polski siatkarzy pokrzywdzona. Świderski bezradny: Nie wiem, co się zmieniło

Z nieoficjalnych doniesień portalu Onet wynika, że rozstanie to było spowodowane narastającym konfliktem pomiędzy trenerem a zawodnikami. Wyniki w tym sezonie były bardzo dobre, ale siatkarze z Olsztyna nie potrafili znaleźć wspólnego języka z Bonittą. Sytuacja się natomiast zaogniła po niedawnej porażce na własnym parkiecie z Jastrzębskim Węglem 0:3.