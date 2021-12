Wielkie zmiany w Lidze Narodów. Polscy siatkarze poznali terminarz

W najbliższej edycji Ligi Narodów weźmie udział 16 męskich i żeńskich drużyn, które zostaną podzielone na dwie ośmiozespołowe grupy. W trakcie trwających trzy tygodnie zmagań wszystkie drużyny rozegrają po 12 spotkań, a do tego w rywalizacji zarówno męskiej, jak i damskiej każda z ekip będzie mieć tygodniowe przerwy między kolejnymi turniejami.

Nowości w Lidze Narodów

Awans do fazy pucharowej będzie mieć zagwarantowana osiem zespołów, które na etapie fazy grupowej zanotują najlepszy bilans. Potem droga do finału będzie wiodła przez ćwierćfinały i półfinały. Łącznie rozegrane zostaną 104 spotkania, co jest zdecydowanie niższą liczbą niż w poprzednich latach, kiedy to rozgrywano odpowiednio 130 i 124 mecze.

Jedną z największych nowości najbliższej edycji siatkarskiej Ligi Narodów będzie obecność na liście organizatorów Filipin, które jeszcze nigdy nie gościły najlepszych siatkarskich drużyn świata. Poza tym mecze LN odbędą się także w Brazylii, Kanadzie, Bułgarii, Japonii i Rosji. Polacy zagrają w Ottawie, Sofii oraz w Kemerowie.

Terminarz Ligi Narodów 2022

Tydzień I: 6-12 czerwca 2022 r.

Brazylia (Brazylia): Brazylia, Rosja, USA, Słowenia, Japonia, Iran, Holandia, Australia

Ottawa (Kanada): Kanada, Polska, Francja, Serbia, Argentyna, Włochy, Bułgaria, Niemcy

Tydzień II: 20-26 czerwca 2022 r.

Quezon City (Filipiny): Japonia, Francja, Rosja, Słowenia, Argentyna, Włochy, Niemcy, Holandia

Sofia (Bułgaria): Bułgaria, Brazylia, Polska, USA, Serbia, Kanada, Iran, Australia

Tydzień III: 20-26 czerwca 2022 r.