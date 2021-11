Największy transfer w historii? Nowy rekord o krok. Gigant chce przebić granicę

Paula Egonu ma za sobą świetny sezon. Występująca w Imoco Volley Conegliano siatkarka została MVP Mistrzostw Europy, Super Finału Ligi Mistrzyń i Pucharu Włoch. Włoszka może wkrótce zostać bohaterką największego transferu w historii żeńskiej siatkówki.

Rekordowy transfer w żeńskiej siatkówce? O Egonu biją się tureccy potentaci

Według doniesień "La Gazzetta dello Sport" Egonu zainteresowani są dwa tureccy potentaci, czyli Fenerbahce oraz VafiBank Stambuł. Ci pierwsi już na początku tego roku złożyli ofertę w wysokości miliona euro za zawodniczkę, ale wtedy strony nie doszły do porozumienia. Włoski dziennikarz Gian Luca Passini poinformował, że tym razem Fenerbahce złożyło jeszcze wyższą ofertę.

Dodatkowo plotki potęguje fakt, że agent zawodniczki był gościem honorowym na meczu Turków z Dynamem Kazań. Na razie jednak w kontekście przejścia Egonu do Turcji można mówić o domysłach, zwłaszcza że wciąż w grze pozostaje VafiBank, który może przebijać ofertę lokalnego rywala. Jeśli doszłoby do transferu 22-letniej Włoszki, byłaby to prawdopodobnie największa transakcja w historii żeńskiej siatkówki.

Na doniesienia zareagował prezes Imoco Volley. - Nic już mnie nie dziwi, ale co za zbieg okoliczności, ta wiadomość pojawia się przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, gdzie Fenerbahce będzie naszym przeciwnikiem. Są to próby zakłócenia naszej stabilności i równowagi, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni - powiedział Pietro Maschio w "Tribuna Treviso".

Paula Egonu to włoska siatkarska nigeryjskiego pochodzenia. Zawodniczka od 2019 roku występuje w Imoco Volley Conegliano na pozycji atakującej. 22-latka może poszczycić się imponującym dorobkiem zarówno w siatkówce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Egonu wraz z włoską kadrą zdobyła już wicemistrzostwo świata, a także wice oraz mistrzostwo Europy. Jest także dwukrotną zwyciężczynią Ligi Mistrzyń.