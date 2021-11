Wszystko jasne ws. wyboru trenera polskich siatkarzy? Jeden z trenerów nie ma złudzeń

Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił, że w konkursie na stanowisko trenera reprezentacji siatkarzy zgłosiło się sześciu szkoleniowców. Jak wcześniej informowaliśmy, jednym z nich jest faworyt do roli szkoleniowca Polaków - Nikola Grbić. Według medialnych doniesień oprócz Serba do konkursu miał się jednak zgłosić choćby Lorenzo Bernardi.

Bernardi kandydatem na trenera polskich siatkarzy? "Tajemnica musi pozostać tajemnicą"

Włoch, który prowadzi Gas Sales Bluenergy Piacenza w siatkarskiej Serie A, mówi nam, że faktycznie rozmawiał z prezesem PZPS, Sebastianem Świderski. - Rozmawialiśmy podczas finałów mistrzostw Europy w Katowicach. Wtedy nie był jeszcze prezesem, ale graliśmy ze sobą i się znamy, więc zamieniliśmy kilka słów. W tym momencie nie ma jednak nic wielkiego pomiędzy mną a polską reprezentacją. Kontaktowałem się z federacją, ale nie wiem nic o tym, co z tego wyjdzie. Wewnątrz konkursu jest jeden ważny punkt: sekret. Nikt nie wie, kto dokładnie wysłał zgłoszenia poza federacją. Tajemnica musi pozostać tajemnicą - wskazał Bernardi.

- W kwestii wyboru trenera są dwie ważne fazy i decyzje: dla trenerów o tym, czy chcą wejść do konkursu, a następnie prezesa Świderskiego o tym, kogo ostatecznie wskaże, jako tego, który ma trenować polską kadrę. To bardzo delikatna sprawa, zobaczymy, co się wydarzy - dodał Włoch.

- To zespół, który oczywiście ma olbrzymi potencjał. Poprowadzenie go do mistrzostwa świata, czy złota igrzysk olimpijskich byłoby spełnieniem marzeń każdego trenera. Tak mówią wszyscy - mówił Bernardi. - Wiem, że Sebastian Świderski już ma swój pomysł. Często słyszałem i czytałem, że trenerem Polaków zostanie Nikola Grbić. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że tak właśnie będzie. O mojej sytuacji nie wiem nic, więc nie brałbym jej bardzo na poważnie. Nie myślę o tym, skupiam się na Piacenzie - zapewnił trener.

Bernardi czeka na mecz z Perugią Grbicia. "Najlepszy zespół w Europie"

A ma na czym się skupiać: Piacenza w ligowej tabeli zajmuje piąte miejsce z dorobkiem czternastu punktów, a zaczęła sezon od czterech zwycięstw z rzędu, w tym z obecnymi mistrzami Włoch, Cucine Lube Civitanova. - Czuję się tu dobrze. Nie myślę, że to zespół, który ma odpowiednie warunki do tego, żeby zgarnąć scudetto, ale możemy napsuć sporo krwi - stwierdził Lorenzo Bernardi.

Jego drużyna zaliczyła ostatnio nieco gorszy moment: przegrała dwa mecze z rzędu i spadła z czołówki tabeli, ale szkoleniowiec nadal jest zadowolony z tego, jak wygląda zespół. - Wierzę, że wrócimy do zwycięstw, bo przed nami mecz z Taranto, które jest w naszym zasięgu. Potem czeka nas ogromne wyzwanie. Zagramy ważny mecz u siebie z drużyną, którą uważam za najsilniejszą w Europie, czyli Sir Safety Perugia - wskazał szkoleniowiec.

Ma z tym klubem wyjątkowe wspomnienie: zdobył tam jedyne mistrzostwo Włoch w historii drużyny. - To, czego tam dokonałem pozostanie mi w pamięci na zawsze. Teraz jestem w Piacenzie i podchodzę do tego meczu, jak do innych, choć wiem, że gdyby myśleć o składzie, jakim dysponuje Perugia, to różnica jest spora. Są faworytem do zdobycia wszystkich trofeów sezonu, mają w drużynie Leona, Andersona, Gianelliego, Sole, czy Płotnickiego. Każdy to klasowy siatkarz i nie wiem, czy jest jeden taki na świecie, który teraz potrafiłby ich jeszcze realnie wzmocnić - śmiał się Bernardi.

- Klucz to jednak pozostać przy ziemi i nie uciekać w skrajności. Nie możemy myśleć, że Perugia nas pożre, tak, jak po czterech zwycięstwach z rzędu nie myśleliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w kraju. W trakcie jednego sezonu możesz wygrać bardzo ważne spotkania i przegrać te, o których nigdy nie pomyślałbyś w kategorii porażki. Musimy być gotowi, że poradzić sobie zarówno z ważnym zwycięstwem, jak i wyciągnąć wnioski po porażce. Nasze skupienie nie może zniknąć. Musimy pracować tak samo ciężko i wtedy pokażemy swoją prawdziwą wartość - ocenił Bernardi. Mecz z Taranto jego zespół zagra w niedzielę, 28 listopada. Blisko dwa tygodnie później, 8 grudnia, zmierzy się z Perugią Nikoli Grbicia.