Jest decyzja Heynena ws. pracy z Polkami. Jednoznaczny komunikat

Jacek Nawrocki zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski siatkarek po zakończeniu mistrzostw Europy. Biało-czerwone wówczas zakończyły zmagania na ćwierćfinale. Nawrocki długo nie pozostał bezrobotny, ponieważ znalazł zatrudnienie w Chemiku Police. Jak wówczas dowiedział się Jakub Balcerski ze Sport.pl, Nawrocki musiał wybrać pomiędzy reprezentacją a klubem i zdecydował się na drugą opcję. Od tego czasu ruszyła lawina informacji związanych z nowym trenerem polskiej kadry siatkarek.

Vital Heynen zdradza, czy zgłosił się do konkursu do prowadzenia kadry Polski kobiet

Vital Heynen rozmawiał z "Super Expressem" po komunikacie wydanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Federacja poinformowała w sobotę 20 listopada o północy, że proces zgłoszeń do konkursu został zakończony i do związku wpłynęły 24 aplikacje do roli selekcjonera reprezentacji Polski siatkarek. Czy wśród nich znalazła się ta od Belga? "Nie wysłałem niczego, nie byłem nawet zaznajomiony z procedurą" - powiedział. Heynen wcześniej w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skrytykował pomysł PZPS-u. "Wielkie firmy nie dają ogłoszenia i nie pytają, kto chce zostać dyrektorem. Tak się nie powinno działać" - stwierdził.

Kandydaci do kadry Polski siatkarek mogli wysyłać swoje zgłoszenia od 20 października do 20 listopada. Trenerzy w zgłoszeniach musieli zawrzeć m.in ocenę aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry, koncepcję pracy z reprezentacją czy cele krótkofalowe (na sezon kadrowy 2022) i długofalowe (do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 włącznie). Obecnie trwa kolejny etap, gdzie grupy zapraszają trzech-czterech kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Grupę zajmującą się kadrą siatkarek prowadzi Aleksandra Jagieło.

Vital Heynen odniósł się też do konkursu na swojego następcę w reprezentacji Polski siatkarzy. Według dziennikarza Polsatu Sport, Jerzego Mielewskiego, w gronie sześciu zgłoszeń znajdują się te od Andrei Gardiniego, Lorenzo Bernardiego oraz Marcelo Mendeza. Z kolei Jakub Balcerski potwierdza, że aplikację wysłał też Nikola Grbić, były trener ZAKSY Kędzierzyn Koźle. "Sześciu kandydatów to niedużo. System konkursu nie jest dobry, wielu topowych trenerów nawet nie spróbuje. Mam jednak nadzieję, że moi chłopcy dostaną świetnego szkoleniowca, bo na to zasługują" - dodał Heynen.