Wielka walka o stanowisko trenera polskich siatkarzy. Pojawił się gorące nazwisko

24 kandydatury na stanowisko trenera żeńskiej i cztery razy mniej do roli szkoleniowca męskiej reprezentacji Polski wpłynęło do Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W sobotę o północy upłynął termin składania aplikacji.

Jak informował w niedzielę Jakub Balcerski ze Sport.pl, jednym z nich jest Nikola Grbić. To on jest najbliżej zostania szkoleniowcem kadry po Vitalu Heynenie. Co z pozostałymi kandydaturami? Kilka nazwisk ujawnił dziennikarz Polsatu Sport, Jerzy Mielewski. Wśród chętnych na zostanie trenerem polskich siatkarzy są Andrea Gardini, Lorenzo Bernardi, a także Marcelo Mendez.

Dla Mendeza to już trzecie podejście do reprezentacji Polski. O posadę trenera starał się już w 2016 roku, kiedy z kadry po nieudanych igrzyskach olimpijskich odchodził Stephan Antiga. Wówczas pracę dostał Ferdinando De Giorgi. Kiedy Włoch odchodził, Mendez ponownie zaoferował swoje usługi, ale znowu przegrał, tym razem z Vitalem Heynenem. W 2018 roku został szkoleniowcem reprezentacji Argentyny, którą doprowadził, dosyć niespodziewanie, do brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Lorenzo Bernardi też jest znany polskim kibicom. W latach 2010-2014 prowadził Jastrzębski Węgiel. W 2014 roku sięgnął z drużyną po brąz w Lidze Mistrzów pokonując Zenit Kazań. Od 2016 do 2019 roku prowadził Sir Safety Perugia, aż został zastąpiony przez Vitala Heynena. Aktualnie trenuje włosi zespół Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Andrea Gardini też jest doskonale znany w Polsce. W swojej karierze trenerskiej prowadził już Indykpol AZS Olsztyn, Zaksę Kędzierzyn-Koźle, a od stycznia tego roku jest szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla. W latach 2011-2013 pracował z kadrą – był asystentem Andrei Anastasiego.

Co dalej? Teraz polski związek spotka się na posiedzeniu zarządu, żeby wybrać trzy najlepsze kandydatury, z którymi odbędą się oficjalne negocjacje. "Prezydium Zarządu PZPS zbiera się 26 listopada, posiedzenie Zarządu PZPS zaplanowane jest na 3 grudnia" - czytamy w komunikacie federacji. Oprócz powyższych nazwisk wiadomo również, że do PZPS nie wpłynęła żadna aplikacja od polskiego trenera.