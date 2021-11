Wielkie emocje wokół wyboru trenera polskich siatkarek. Joanna Wołosz wbiła szpilkę

Od 15 września kobieca reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. To tego dnia rezygnację złożył poprzedni trener naszej kadry, Jacek Nawrocki. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym selekcjonerem. O tym i sposobie wyboru zdecyduje nowy prezes PZPS, Sebastian Świderski.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni będą przyszłością polskiej siatkówki? "Są bestie w drużynie, naprawdę głodne tygrysy"

W rozmowie z "Super Expressem" do sytuacji wokół kadry odniosła się nasza zawodniczka, Joanna Wołosz. - Już sam pomysł, żeby wysłuchać opinii innych osób w kwestii poszukiwań selekcjonera kadry oraz by rozmawiać o rynku szkoleniowców z zawodniczkami, to duży plus. Sama też koleżeńsko rozmawiałam z Olą Jagieło, która kieruje zespołem do spraw kobiecej siatkówki - powiedziała.

Fatalne wiadomości przed startem Pucharu Świata! "Nowy sezon, stare warunki"

Wołosz o nominacji selekcjonera kadry

I dodała: - Prezes związku Sebastian Świderski przyznał od razu, że o siatkówce żeńskiej nie wie zbyt dużo. O pomoc poprosił osoby, które znają kobiece środowisko siatkarskie. Doceniam już sam fakt, że w tych czasach mężczyzna przyznał, że czegoś nie wie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Ja mogę sobie tylko życzyć, by wybór był słuszny i właściwy. Mam nadzieję, że zostanie wskazany dobry trener, który wnieście dużo życia i nowej jakości do reprezentacji - zakończyła.

Ekspert zaskakuje ws. Lewandowskiego. "Nie będzie nawet małej rysy. Jest ikoną"

Od 2017 roku Wołosz jest zawodniczką włoskiego klubu Imoco Volley Conegliano. Od połowy grudnia 2019 roku zespół ten nie przegrał żadnego meczu! Jeśli drużyna Wołosz wygra w niedzielę, to będzie to jej 74. zwycięstwo z rzędu, czym zawodniczki pobiją rekord świata w liczbie kolejnych wygranych!