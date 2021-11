Reprezentant Polski ma wymarzonego selekcjonera. "Chcielibyśmy z nim współpracować"

Od września reprezentacja Polski siatkarzy pozostaje bez selekcjonera. Wraz z zakończonymi mistrzostwami Europy ze stanowiskiem pożegnał się Vital Heynen. Od tamtej pory doszło do wielu zmian w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Przede wszystkim zmienił się prezes, którym został Sebastian Świderski. Były reprezentant Polski od razu po objęciu stanowiska rozpoczął poszukiwania nowego opiekuna kadry.

Od samego początku głównym faworytem nowego prezesa PZPS do objęcia stanowiska selekcjonera był Nikola Grbić. Świderski współpracował z sukcesami z Serbem jeszcze w trakcie swojej prezesury w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Problemem jest obecnie jednak fakt, że 48-letni szkoleniowiec pracuje we włoskim Sir Safety Perugia, którego właściciel nie chce wyrazić zgody na dzielenie obowiązków z polską kadrą.

Okazuje się, że nie tylko Sebastian Świderski jest wielkim entuzjastą zatrudnienia Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Podobne zdanie ma także atakujący naszej kadry Łukasz Kaczmarek, który również współpracował z Serbem w ZAKSIE. 27-latek wypowiadał się z podziwem o byłym trenerze na łamach "Przeglądu Sportowego".

- Ja i chłopaki z Kędzierzyna-Koźla chcielibyśmy znów współpracować z Nikolą Grbiciem. I to bez względu na to, w jakich okolicznościach nasze drogi się rozeszły. Serb to niesamowity szkoleniowiec i psycholog. Osiągnęliśmy z nim wielkie sukcesy, mimo że nasza drużyna nie była złożona z samych gwiazd. Z tym trenerem wiążą się same pozytywne wspomnienia, świetnie nam się pracowało - przyznał Kaczmarek.

Więcej w temacie nowego selekcjonera będzie z pewnością wiadomo po 20 listopada. Wtedy PZPS zakończy przyjmowanie zgłoszeń szkoleniowców, a pierwszą okazję do ich przejrzenia będzie miał na zebraniu zarządu 5 grudnia. Po nim możemy poznać osoby, które będą najbliżej posady, i z którymi Sebastian Świderski zamierza kontynuować rozmowy.