Nagła śmierć 21-letniej siatkarki. "Spełnił się najgorszy scenariusz"

Chambikowa kilka tygodni temu miała zostać zdiagnozowana z, jak mówi rzecznik klubu, poważną i powszechną chorobą. Rosyjskie media podają, że to mogła być białaczka.

Nagła śmierć rosyjskiej siatkarki. Miała 21 lat

- Zdecydowaliśmy się tego nie nagłaśniać. Alija opuściła ostatnią serię meczów i trafiła do szpitala. Niestety spełnił się najgorszy scenariusz - stwierdził pracujący dla Ufimoczki Dienis Taipow. Zaprzeczył także, że do jej śmierci mogło się przyczynić zakażenie koronawirusem, bo według niego zawodniczka nie była zakażona.

"Trudno opisać słowami to, co się zdarzyło"

- Alija zmarła 7 listopada. To ogromna strata i duży szok dla wszystkich w klubie. Alija była radosną, wspaniałą postacią. W zespole miała świetne relacje ze wszystkimi zawodniczkami i działaczami. Trudno opisać słowami to, co się wydarzyło - dodał Taipow.

6 listopada jej Ufimoczka zagrała z rezerwami Urałoczki Jekaterynburg na drugim poziomie rozgrywkowym kobiecej siatkówki w Rosji. Chambikowa ostatni raz zagrała dla niej na początku października. Do klubu trafiła w 2019 roku.

Jej śmierć spotkała się z dużym wsparciem kibiców, którzy pod wpisem na profilu klubu z Ufy na Instagramie zamieścili już ponad 400 komentarzy z kondolencjami i wsparciem dla Ufimoczki po stracie ich zawodniczki.