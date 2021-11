Architekt sukcesu polskich siatkarzy ma nową pracę! Poprowadzi klub w PlusLidze

Stal Nysa jako pierwszy klub w tym sezonie PlusLigi zwolniła trenera. Po sześciu porażkach na sześć dotychczasowych ligowych kolejek z pracą pożegnał się pierwszy trener Krzysztof Stelmach i jego asystent Wojciech Janas, którzy złożyli rezygnację. Władze Stali miały już gotowe zastępstwo w ich miejsce.

W poniedziałek klub ogłosił, że nowym szkoleniowcem zostanie Daniel Pliński. To ciekawa kandydatura: do PlusLigi wchodzi tym samym dopiero trzeci polski trener po Andrzeju Kowalu w Ślepsku Suwałki i Michale Winiarskim w Treflu Gdańsk.

Dodatkowo Pliński robi to po odniesieniu sukcesu z polską kadrą juniorów. We wrześniu zdobył brąz mistrzostw świata U-21 i zrezygnował z prowadzenia reprezentacji. - Miałem kontrakt do końca mistrzostw świata i moja przygoda z tą fantastyczną grupą się kończy. Idę swoją drogą, mam swój plan. Zobaczymy czy uda mi się go zrealizować - przyznał wówczas Pliński. Teraz szkoleniowiec sprawdzi się w PlusLidze.

Debiut Plińskiego w PlusLidze już w środę

Pliński w latach 2005-2010 był siatkarzem reprezentacji Polski. Podczas swojej kariery występował na pozycji środkowego m.in. w Jastrzębskim Węglu, Skrze Bełchatów czy też AZS Olsztyn. Wywalczył aż pięć razy tytuł mistrza Polski, a z kadrą w 2009 roku został mistrzem Europy. Po sezonie 2017/2018 zakończył sportową karierę.

Stal Nysa w tym momencie jest na samym dnie ligowej tabeli - zajmuje ostatnie, czternaste miejsce w tabeli PlusLigi i zdobyła zaledwie jeden punkt w sześciu meczów. W środę, 10 listopada Daniel Pliński będzie miał okazję do debiutu w PlusLidze w nowej roli przeciwko Projektowi Warszawa w domowym spotkaniu, które zaplanowano na godzinę 20:30.