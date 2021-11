ZAKSA może nie zagrać w KMŚ, choć wygrała LM. Świderski szczerze: Jak?

W ostatnich tygodniach Sebastian Świderski najczęściej wypowiadał się w sprawie swojej nowej roli - prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Do momentu przejęcia jego poprzedniego stanowiska pozostaje jednak także prezesem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a o niej głośno ostatnio zrobiło się nie tylko ze względu na grę w nowym sezonie PlusLigi, ale także udział w klubowych mistrzostwach świata.

ZAKSA nie zagra w klubowych mistrzostwach świata? "Bardzo trudny temat"

Kędzierzynianie to jedna z sześciu drużyn zaproszonych przez Międzynarodową Federację Siatkówki (FIVB) do udziału w turnieju jako zwycięzca Ligi Mistrzów. Rzecz w tym, że polski klub wciąż nie potwierdził, czy pojedzie do Betim w Brazylii.

To ze względu na termin rozgrywania KMŚ - zupełnie nieprzystosowany do tego, jak poszczególne drużyny rozgrywają swoje mecze w lidze. - To faktycznie bardzo trudny temat. Termin zaproponowany przez międzynarodową federację rodzi olbrzymie trudności. Udział w turnieju rozgrywanym w dniach 7-11 grudnia jest dla nas praktycznie niewykonalny - mówił dla oficjalnej strony PZPS Sebastian Świderski.

Świderski: Mocno zastanawiamy się nad sensem udziału w tej imprezie

Największy problem to jednak nie przełożenie dwóch spotkań PlusLigi zaplanowanych tuż przed mistrzostwami i w ich terminie - u siebie z GKS-em Katowice i na wyjeździe przeciwko Indykpolowi AZS-owi Olsztyn, ale przede wszystkim spotkanie Ligi Mistrzów. CEV na 14 grudnia ustalił ZAKSIE mecz z Lokomotiwem Nowosybirsk. - Nie dość, że oba wydarzenia dzieli tylko kilka dni, to w grę wchodzi olbrzymia odległość do pokonania, różnica czasu i temperatury. Jak będzie wyglądać zespół po kilku trudnych meczach, dwóch dniach podróży, na drugim końcu świata, po pokonaniu wielu stref czasowych i z kilkudziesięciostopniową różnicą temperatur? - zastanawia się ironicznie Świderski.

- Na podjęcie decyzji dano nam trzy dni, a jest to niewystarczający czas nawet na zorganizowanie takich podróży. Mocno zastanawiamy się nad sensem udziału w tej, mimo wszystko, prestiżowej imprezie... - podsumował prezes PZPS. Poza ZAKSĄ w klubowych mistrzostwach świata mają wystąpić także siatkarze Itas Trentino, którzy już potwierdzili swój udział w imprezie, gospodarz Sada Cruzeiro wraz z drugą czołową drużyną Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej UPCN Voley Club, a także mistrz Azji Foolad Sirjan z Iranu i Funvic Natal jako mistrz Brazylii z tego roku.