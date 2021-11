Mama reprezentanta Belgii zaatakowanego w Krakowie zdradza szczegóły

Kilka dni temu informowaliśmy o wydarzeniu, do którego doszło na ulicach Krakowa. "Klub złożył w środę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z przekazaną przez Rousseaux informacją o zaatakowaniu go przez nieznanego sprawcę" – czytamy w oświadczeniu GKS-u Katowice. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia 27-latka przekazała jego matka: jak się okazuje, siatkarz został zaatakowany gazem pieprzowym, po czym upadł i złamał nos.

- Tomasowi nie wolno grać w siatkówkę przez cztery tygodnie, co jest normalnym okresem rekonwalescencji ze złamanym nosem. Zostały mu jeszcze dwa tygodnie. Tomas rzeczywiście czuje się bardzo dobrze i trenuje spokojnie na tyle, na ile to jest możliwe i dozwolone. Wykonuje trening cardio i lekkie ćwiczenia fizyczne - powiedziała Karin Wallyn w rozmowie z "Het Laatste Nieuws".

GKS Katowice z poważnymi problemami. Koronawirus w składzie i kolejny zawodnik ze złamanym nosem

Te wydarzenia sprawiły, że klub złożył również wniosek o przeniesienie zaplanowanego na 31 października meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. Zwłaszcza że uraz Rousseaux to nie jedyny problem, z jakimi zmaga się GKS Katowice. Część siatkarzy było zakażonych koronawirusem. Władze nie przystały jednak na prośbę klubu, mecz odbył się zgodnie z planem a AZS Olsztyn pokonał Katowiczan 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

Tomas Rousseaux wrócił do GKS-u Katowice w maju tego roku. Wcześniej reprezentował barwy tego klubu w sezonie 2018/19. Potem grał w Asseco Resovii i Ślepsku Malow Suwałki. - To wyjątkowo utalentowany i doświadczony siatkarz, ale przede wszystkim świetny człowiek, dlatego bardzo zabiegaliśmy, aby wrócił do GKS-u – oceniał w maju Belga dyrektor sekcji siatkówki GKS Jakub Bochenek.