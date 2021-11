Jeden z głównych kandydatów na trenera polskich siatkarzy: "Nie wyślę"

- Nie będę się nad tym zastanawiał do momentu, w którym odbędę rozmowę z prezesem słoweńskiej federacji, którego bardzo szanuję - powiedział kilka tygodni temu Alberto Giuliani pytany o możliwe objęcie stanowiska selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski. Włoski szkoleniowiec był jednym z pierwszych kandydatów do zastąpienia Vitala Heynena po mistrzostwach Europy, które odbyły się we wrześniu 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze mają swojego Kozamernika. "Wzorowałem się na nim"

Giuliani wyklucza pracę z polską kadrą? Potwierdzają się wcześniejsze przesłanki

Od tamtego czasu minęły ponad cztery tygodnie i teraz wszystko wskazuje na to, że Alberto Giuliani nie zdecyduje się na walkę o miejsce w polskiej kadrze. – Nie sądzę, że wyślę swoje CV do konkursu na trenera – powiedział Giuliani cytowany przez TVP Sport. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia ze środowiska słoweńskiej kadry, z którą wcześniej współpracował Włoch, o tym, że obecnie chce się skupić na projekcie, jakim jest Asseco Resovia Rzeszów.

Hurkacz prowadził 5:0 i nagle zapaść. Dramatyczna końcówka meczu

- Ma klub, w którego projekt jest bardzo zaangażowany i tam powinien chcieć pozostać. Z tego, co wiadomo, w Polsce nie ma możliwości prowadzenia jednocześnie klubu z PlusLigi i reprezentacji, więc tu jego sytuacja wydaje się dość prosta: trudno uwierzyć, żeby tak łatwo opuścił budowaną także wokół niego drużynę w Rzeszowie - informowała redakcja Sport.pl.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

We wrześniu Alberto Giuliani świętował wraz z reprezentacją Słowenii srebrny medal mistrzostw Europy, jednak jak sam przyznał, sezon się skończył, więc zakończyła się też jego praca z tamtejszą kadrą. - Ostatni wynik powiedział nam, że Słowenia jest na dobrej drodze do osiągnięcia jeszcze ważniejszych rezultatów, jeśli to możliwe! Nadszedł czas na podziękowań - pisał szkoleniowiec na Instagramie . Obecnie pozostaje mu praca w Asseco Resovii Rzeszów, z którym związany jest kontraktem do 2023 roku. Klub po pięciu meczach tego sezonu PlusLigi zajmuje 6. miejsce w tabeli z dziewięcioma punktami na koncie.

Polski Związek Piłki Siatkowej wciąż zbiera kandydatury do konkursu na selekcjonera reprezentacji Polski. Oprócz CV, w aplikacji muszą znaleźć się:

ocena aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry,

koncepcja pracy z reprezentacją,

cele krótkofalowe (na sezon kadrowy 2022) i długofalowe (do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 włącznie),

zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu aplikacyjnego

Termin zgłaszania kandydatur mija 20 listopada tego roku. Dokładnie tak samo wygląda proces w przypadku kadry polskich siatkarek.