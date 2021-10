Mistrz lepszy od pretendenta! Jednostronny szlagier PlusLigi

Obie drużyny były największymi wygranymi letniego okna transferowego w siatkarskiej PlusLidze. Asseco Resovia pozyskała takich zawodników, jak Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski, Jan Kozamernik, Sam Deroo czy Maciej Muzaj, a mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zakontraktował aż trzech mistrzów olimpijskich - reprezentantów Francji Benjamina Toniuttiego, Stephena Boyera i Trevora Clevenota.

Jastrzębski Węgiel znów nie oddał Asseco Resovii nawet seta

W bezpośrednim starciu w Rzeszowie zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy z Jastrzębia Zdroju, którzy już po raz piąty z rzędu pokonali Asseco Resovię bez straty seta.

Rzeszowianie byli w stanie utrzymać wyrównaną walkę tylko przez niecałe dwa sety. W pierwszym o wygranej mistrzów Polski przesądziły ostatnie piłki. Przy stanie 23:23 najpierw skutecznie zaatakował Trevor Clevenot, a następnie dobrze na siatce zachował się Jurij Gładyr i goście mogli cieszyć się z prowadzenia 1:0 w setach.

W drugiej partii gra praktycznie "punkt za punkt" trwała do stanu 20:19 dla Asseco Resovii. Wówczas gospodarze stracili skuteczność w ataku, a jastrzębianie punktowali ich w kontratakach. Efekt to cztery punkty z rzędu dla Jastrzębskiego Węgla i jego prowadzenie 23:20. Resovia nie zdążyła już odrobić strat. Po udanym bloku mistrzów Polski przegrała 21:25.

Trzeci set nie miał już większej historii. Goście szybko uzyskali kilkupunktowe prowadzenie, które wraz z upływem seta tylko powiększali i ostatecznie zwyciężyli gładko 25:18, triumfując w trzech partiach w całym spotkaniu, którego najlepszym zawodnikiem został wybrany atakujący Jastrzębskiego Węgla Stephen Boyer, autor 17 punktów.

Asseco Resovia Rzeszów przegrała z Jastrzębskim Węglem 0:3 i to spotkanie udowodniło, że o ile zespół Andrei Gardiniego jest w pełni gotowy do tego, aby walczyć o obronę tytułu mistrza Polski, to przed drużyną z Rzeszowa, prowadzoną przez Alberto Giulianiego, wciąż wiele pracy. To już druga porażka w pięciu meczach rzeszowian, druga w stosunku 0:3 po niespodziewanej wpadce w Katowicach z tamtejszym GKS-em.