"Fenomenalne!". Komentator oszalał po serii Stysiak! [WIDEO]

Vero Volley Monza była niezwykle blisko przerwania wielkiej serii drużyny Joanny Wołosz, Imoco Volley Conegliano. Zespół Polki wygrał jednak 3:2 (14:25, 25:20, 25:27, 25:20, 15:13). To jego 70. zwycięstwo z rzędu i jest coraz bliżej pobicia rekordu świata należącego do Vakifbanku Stambuł, który miał serię 73 kolejnych wygranych.

Na początku spotkania zachwycała jednak Polka grają w zespole rywalek Conegliano. Zawodniczki Vero Volley Monza w pięknym stylu wygrały pierwszego seta spotkania, dając drużynie Wołosz zdobyć tylko czternaście punktów. A prowadziła je Magdalena Stysiak, która pod koniec partii popisała się serią kapitalnych zagrywek.

Stysiak weszła w pole zagrywki przy wyniku 19:12, a schodziła przy 22:13! Pozwoliły jej na to dwa czyste asy, przy których rywalki mogły tylko patrzeć za piłką uderzającą idealnie w miejsce pomiędzy nie, albo przy linii dziewiątego metra, a także jedna zagrywka, która była zbyt mocna, żeby ją przyjąć. "Fenomenalne! Niesamowita forma Stysiak na zagrywce. Zrobiła to trzy razy z rzędu" - zachwycał się komentator portalu VolleyballWorld, który transmitował mecz, a jego profil na Twitterze nazywał zagrania Polki "nieprawdopodobnymi". W całym meczu Stysiak zdobyła aż 29 punktów.

Drużyna Wołosz była w opałach, ale wciąż ma szanse na rekord świata!

Monza po trzech setach spotkania prowadziła 2:1 i wydawało się, że jest blisko przerwania świetnej passy Imoco Volley Conegliano, które nie przegrało poprzednich 69 meczów z rzędu. Seria zwycięstw trwała już dwa lata i mogła zostać przerwana już w sobotę, ale zespół Wołosz się podniósł. Wygrał czwartego seta do 20, a tie-breaka 15:13 i ostatecznie się obronił.

Conegliano to oczywiście lider Serie A - po pięciu spotkaniach ma już czternaście zdobytych punktów. Monza z dorobkiem ośmiu punktów jest siódma w tabeli. Do wyrównania rekordu świata Vakifbanku drużynie Joanny Wołosz brakuje trzech zwycięstw. Najbliższe trzy spotkania zagra w lidze - 6 listopada przeciwko mocnemu Busto Arsizio, a potem 10 i 14 listopada z przeciętnymi Chieri'76 i Cuneo Granda Volley. Pierwsza okazja do pobicia niewiarygodnego osiągnięcia Turczynek może się pojawić 21 listopada przeciwko Trentino.

