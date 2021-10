Heynen ostro o konkursie na trenera kadry siatkarzy. "Tak powinno się działać"

Vital Heynen zakończył pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy po mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni sięgnęli na nich po brązowy medal, ale apetyt był znacznie większy. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował, że wybierze nowego selekcjonera na zasadzie konkursu. Faworytem Sebastiana Świderskiego jest Nikola Grbić, ale prezes Sir Safety Perugii Gino Sirci nie chce się zgadzać na łączenie obu funkcji przez Serba. "Twierdzę, że walka w Serie A i Lidze Mistrzów jest zbyt wymagająca, żeby jeszcze prowadzić reprezentację Polski. Jestem tego pewny" - mówił Sirci na łamach Sport.pl.

Vital Heynen skrytykował działania PZPS. "Nieodpowiedni system do wyboru"

Vital Heynen udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu". Belg w ostatnich tygodniach miał stać się jednym z kandydatów do objęcia kadry Polski siatkarek. Jak na to zareagował Heynen? "Jeśli ktoś mnie zapyta, czy chciałbym pracować z żeńską ekipą albo czy jest ciekawa, to w obu przypadkach odpowiem twierdząco. Nie zamierzam sam wysyłać CV, to nie jest obecnie moja rola. Ale jestem pewny tego, że Polska powinna mieć żeńską reprezentację na tym samym poziomie, co męska" - powiedział.

Były trener Sir Safety Perugii uważa, że konkurs nie jest najlepszym rozwiązaniem do wyboru nowego trenera. "Nie jest to odpowiedni system. Kiedy wielkie firmy szukają kogoś na ważne stanowisko, to nie dają ogłoszenia z pytaniem, kto chce zostać dyrektorem. Takie firmy stwarzają profil na podstawie informacji o tym, jakie umiejętności będą kluczowe. Tak powinno się działać w Polsce. Macie taką pozycję w światowej siatkówce, że możecie zgłosić się po konkretnego kandydata i zaproponować mu rozmowę" - dodał Heynen.

Sebastian Świderski zdradził w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty, że do tej pory rozmawiał z sześcioma-siedmioma trenerami. Na liście PZPS do kadry męskiej znajduje się m.in Slobodan Kovac, Andrea Gardini, Alberto Giuliani czy Michał Winiarski. W przypadku kadry żeńskiej zgłoszenia spłynęły od Stefano Lavariniego, Daniele Santarelliego, Stephane'a Antigi czy Ferhata Akbasa. Kandydaci na oba stanowiska mogą przysyłać swoje zgłoszenia do Polskiego Związku Piłki Siatkowej do 20 listopada tego roku.