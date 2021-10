Belgijski siatkarz GKS-u Katowice został napadnięty! Nieprędko wróci na boisko

Siatkarska drużyna GKS-u Katowice opublikowała w środę raport medyczny. Wynika z niego, że kilku zawodników udało się na kwarantannę w związku z tym, że w drużynie pojawił się koronawirus. "Po ostatnim spotkaniu GKS-u Katowice w rozgrywkach PlusLigi jeden z zawodników naszego Klubu został skierowany na test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 ze względu na objawy wskazujące na zarażenie. Wynik testu okazał się pozytywny. W wyniku tego testy zostały przeprowadzone u pozostałych członków drużyny. W sumie u trzech podstawowych siatkarzy zespołu GKS-u oraz u jednego członka sztabu szkoleniowego wyniki testu na koronawirusa okazały się pozytywne. Na prośbę wyżej wymienionych Klub nie podaje imion i nazwisk zarażonych. Dodatkowo na izolację do dnia 1 listopada został skierowany jeszcze jeden siatkarz zespołu" – napisano w oświadczeniu.

Okazuje się jednak, że to nie jedyny problem zespołu. W komunikacie czytamy, że jeden z zawodników padł ofiarą napaści. "Informujemy, że poważnego urazu doznał Tomas Rousseaux, co wyklucza zawodnika z gry i treningu na okres co najmniej do kilku tygodni. Klub złożył w środę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z przekazaną przez Rousseaux informacją o zaatakowaniu go przez nieznanego sprawcę" – napisano w oświadczeniu. Klub poinformował także, że w związku z trudną sytuacją kadrową złożył wniosek o przeniesienie zaplanowanego na 31 października meczu z Indykpolem AZS Olsztyn.

Tomas Rousseaux wrócił do GKS-u Katowice w maju tego roku. Wcześniej reprezentował barwy tego klubu w sezonie 2018/19. Potem grał w Asseco Resovii i Ślepsku Malow Suwałki. - To wyjątkowo utalentowany i doświadczony siatkarz, ale przede wszystkim świetny człowiek, dlatego bardzo zabiegaliśmy, aby wrócił do GKS-u – oceniał w maju Belga dyrektor sekcji siatkówki GKS, Jakub Bochenek.

Aktualnie w tabeli Plus Ligi GKS Katowice zajmuje ósme miejsce. Po czterech rozegranych spotkaniach zespół ma na koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki, co daje im pięć punktów.

Przypomnijmy, że dwa lata temu inny sportowiec GKS-u Katowice padł ofiarą ataku. Napadnięty został hokeista, Jaakko Turtiainen. Wydarzyło się to w trakcie rozgrzewki przed meczem z JKH GKS Jastrzębie.