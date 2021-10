Siatkarski mistrz olimpijski wywołał skandal wpisem na Instagramie. Bolesna kara

"Prezydent klubu Minas, Ricardo Vieira Santiago, spotkał się dziś po południu z Maurício Souzą i poinformował go o zawieszeniu na czas nieokreślony" - czytamy w oświadczeniu klubu Brazylijczyka na Twitterze.

Mistrz olimpijski z Rio zawieszony. Siatkarz krytykował biseksualną wersję Supermana

Siatkarz został ukarany także grzywną i miał zamieścić przeprosiny w mediach społecznościowych, co zrobił w środę. Klub podkreślił, że "nie będzie w żaden sposób akceptować przejawów nietolerancji oraz że zwiększy rozpowszechnianie wiedzy o różnorodności, szacunku i jedności".

Souza dwa tygodnie wcześniej opublikował wpis na Instagramie, w którym krytykował fakt, że nowa wersja komiksu o Supermenie jest biseksualna. "To tylko rysunki, a nie poważne sprawy. Okej, pójdźmy dalej i zobaczmy, do czego to doprowadzi" - napisał Brazylijczyk.

Ta wypowiedź została uznana za homofobiczną. Od razu odpowiedział mu Douglas Souza da Silva, inny brazylijski siatkarz, który identyfikuje się jako osoba homoseksualna. "Jeśli taki obrazek cię zdenerwował, to mam ważną informację dla twojej kruchej heteroseksualności: tak, będą się tam całować" - napisał zawodnik.

Sponsorzy poprosili o ukaranie zawodnika, kibice się odwrócili

Od Mauricio Souzy odwróciła się najbardziej zagorzała grupa kibiców Minas, czyli Independiente, która opublikowała oświadczenie potępiające zachowanie siatkarza. Później sponsorzy klubu - Fiat oraz Gerdau - poprosili klub o odpowiednie ukaranie zawodnika, którego nie chcieli już promować.

Souza to mistrz olimpijski z igrzysk w Rio de Janeiro, srebrny medalista mistrzostw świata sprzed trzech lat, a także zwycięzca tegorocznej Ligi Narodów. W swojej karierze do tej pory poza Brazylią grał tylko w sezonie 2013/2014, gdy trafił do tureckiego Halkbanku Ankara.