Były trener siatkarzy krytykuje decyzję PZPS ws. nowego trenera. "Spektakl dla mediów"

- Niby teoretycznie każdy może spróbować, ale ja jakoś w to nie wierzę. Moim zdaniem to wszystko, co się dzieje jasno wskazuje na to, jaką drogą podąży związek. [...] Czyli niby jest konkurs, ale bardziej na papierze - powiedział w "Super Expressie" były trener męskiej reprezentacji Polski w siatkówce, Daniel Castellani, odnosząc się do konkursu przeprowadzanego przez PZPS.

