Gwiazda rosyjskiej siatkówki zdyskwalifikowana! Jest porozumienie

Cała sprawa ma swój początek w 2013 roku. Wtedy Muserski "wpadł" przy okazji kontroli antydopingowej. W jego organizmie wykryto zabronioną substancję - metyloheksaminę. Było to jednak ukrywane przed opinią publiczną. Jest to część śledztwa, które Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) prowadzi przeciwko rosyjskiemu laboratorium, gdzie wyniki testów była albo zatajane, albo fałszowane.

Muserski podpisał porozumienie. Teraz czeka go dyskwalifikacja

Sam Muserski zaprzeczał, że jest oszustem i twierdził, że nie wie, w jaki sposób środek dostał się do organizmu. Postanowił jednak przyznać się do winy. W środę Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) oficjalnie poinformowała o zawarciu porozumienia z Rosjaninem. Na mocy ugody, Muserski został ukarany dyskwalifikacją, która ma trwać dziewięć miesięcy. Jej początek ustalono jednak na kwiecień 2021 roku, więc już w styczniu środkowy będzie mógł wrócić do gry.

Muserski przez ostatnie trzy sezony występował w Japonii w barwach Suntory Sunbirds, z którym w 2021 roku wywalczył mistrzostwo kraju. Poprowadził swój zespół do historycznego mistrzostwa, został MVP finałów i najlepszym atakującym. Wcześniej przez trzynaście sezonów grał dla rosyjskiego Biełogorje Biełgorod.

Z reprezentacją Rosji sięgnął w 2012 roku po złoto olimpijskie, natomiast rok później razem z drużyną wygrał mistrzostwa Europy. W 2011 i 2013 roku wygrywał Ligę Światową, a w 2018 roku Ligę Narodów. Nie pojawił się na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Tokio ze względu na kontuzję stawu łokciowego.

Jego kariera klubowa wyglądała przez długi okres czasu dość monotonnie. Zawodowe uprawianie sportu rozpoczął w Charkowie, skąd przeniósł się do Biełgorie Biełgorod. W tym klubie spędził kolejne aż trzynaście lat, grając na pozycji środkowego/atakującego. Był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny i niejednokrotnie rozstrzygał mecze zespołu w decydujących momentach.

