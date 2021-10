Olimpijskie zasady kwalifikacji nie spodobają się MKOl. Komitet ogłosił właśnie zupełnie nowe wytyczne

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) już w 2019 r. ustalił zasady kwalifikacji do turnieju siatkarskiego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Według nich rozegrane mają zostać trzy turnieje kwalifikacyjne, w których zagrają najlepsze 24 drużyny rankingu FIVB - w każdych z turniejów po osiem drużyn, z czego awans na igrzyska zapewnią sobie dwie najlepsze ekipy. Awans ma zapewniony także gospodarz igrzysk. Pozostałe pięć miejsc wypełni pięć najlepszych zespołów rankingu FIVB z 1 stycznia 2024 roku - po jednym najlepszym z każdego kontynentu.

Nowe wytyczne MKOl zmuszą FIVB do zmiany zasad kwalifikacji!

I jak się okazuje, FIVB może zostać zmuszone do zmiany zasad kwalifikacji olimpijskich. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zachęca wszystkie światowe federacje do wykorzystywania istniejących turniejów - takich jak mistrzostwa kontynentów - by wyłonić uczestników igrzysk olimpijskich zamiast organizowania dodatkowych turniejów. Jak jednak podkreślono, federacje mają zapewnić więcej niż jedną okazję do wywalczenia olimpijskiej kwalifikacji.

Z innych kluczowych zasad, które powinny być wzięte pod uwagę, wymieniono gwarancję miejsca dla kraju-gospodarza igrzysk we wszystkich dyscyplinach, równość płci, równość szans każdej z drużyn, udział najlepszych i reprezentację każdego kontynentu. Zasady kwalifikacji powinny być znane na początku przyszłego roku.

Co więcej, ogłoszono również jasne zasady dotyczące terminu kwalifikacji. Cały proces kwalifikacji nie może trwać przez okres dłuższy niż 24 miesięcy i musi się zakończyć przed 23 czerwca 2024 roku. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca 2024 i potrwają do 11 sierpnia.