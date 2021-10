Oficjalnie: Jest polski kandydat na trenera siatkarzy. "Prowadzimy z nim rozmowy"

Kwestia zatrudnienia nowego trenera kadry polskich siatkarzy to priorytet dla prezesa Sebastiana Świderskiego, ale powoli naturalnie zamienia się w telenowelę. Faworytem jest Nikola Grbić, ale chęć pracy z reprezentacją wyrazili również Alberto Giuliani czy też Lorenzo Bernardi.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze mają swojego Kozamernika. "Wzorowałem się na nim"

Możliwy zwrot ws. Vitala Heynena! Świderski ujawnił swoje plany

"W ciągu kilku ostatnich dni miało się odbyć spotkanie Grbicia z Gino Sircim, podczas którego mieli rozmawiać o jego chęci pracy jednocześnie we Włoszech i Polsce. Doszło do niego, ale rozmowa z właścicielem klubu z Perugii niczego nie zmieniła. Grbić wciąż chce pracować z polskimi siatkarzami, a Sirci nie zmienił zdania i decyzji: nadal nie chce mu na to pozwolić. Ten status quo w rozmowach Serba z prezesem jego klubu oznacza, że sytuacja może być dla niego coraz trudniejsza. Dlaczego? Wystartowały rozgrywki Serie A i Grbić musi być teraz skupiony na prowadzeniu zespołu w lidze. Strona Serba nie chce przerywać negocjacji, ale wie, że te się wydłużą" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Kto zostanie trenerem męskiej reprezentacji Polski w siatkówce? "Jest Nikola Grbić, a rozmowy prowadzone są także z Michałem Winiarskim"

Jacek Sęk, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Sekretarz Generalny ujawnił na łamach portalu sport.tvp.pl, że rozmowy dotyczące objęcia stanowiska męskiej reprezentacji Polski toczą się nie tylko z Grbiciem, ale również z polskim kandydatem, którym jest Michał Winarski.

- Wiemy dobrze, że jest Nikola Grbić, a rozmowy prowadzone są także z Michałem Winiarskim. Paru kandydatów jeszcze będzie, tym bardziej, że czas nas nie nagli. Większość trenerów jest jednak związanych na ten moment z klubami, które prowadzą. W przypadku Serba kontrakt będzie obowiązywał nawet do maja, skoro zespół zbudowany jest na końcowe etapy Ligi Mistrzów - powiedział Sęk.

Znamy nazwisko polskiego kandydata na trenera siatkarek. Szok! To syn legendy

W dalszej części rozmowy Sęk odniósł się do terminu wyborów nowych szkoleniowców, zarówno męskiej, jak i kobiecej kadry. - Nie odbędą się w październiku lub listopadzie. - Przede wszystkim odwołam się do tego, że 20 października w środę odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, drugie z kolei. Na nim jest punkt dotyczący informacji na temat wyborów trenerskich – zarówno kadry męskiej, jak i żeńskiej - dodał sekretarz generalny PZPS.